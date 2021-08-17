Плюс тысячи гривен в платежке: киевлян обязали доплатить за прошлый отопительный сезон (фото)

Новые долги у горожан появились из-за того, что "Киевтеплоэнерго" внесло изменения в методику расчетов, которая и раньше вызывала критику потребителей и АМКУ.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" после "перерасчета" для киевских домов, частично обустроенных индивидуальными теплосчетчиками, обязало ряд жильцов в июле 2021 года доплатить за услуги отопления, предоставленные в прошлом отопительном сезоне (2020/2021 году).

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Из-за этого некоторые киевляне получили платежки, согласно которым они должны КП от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен. С такой проблемой столкнулся и фотожурналист и глава органа самоуправления многоквартирного дома (ОСМД) Ярослав Дебелый, о чем он написал на своей странице в Facebook.

"Киевтеплоэнерго" приняло новую методику начислений за отопление: почему и что поменялось

В июне 2021 года Северное межобластное территориальное отделение (до лета 2020 года носившее название "Киевское областное территориальное отделение") Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) провело расследование по поводу соблюдения КП "Киевтеплоэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции во время предоставления услуг по централизованному отоплению.

Произошло это на фоне многочисленных жалоб киевлян на то, что предприятие, в обход законодательного запрета на штрафы и пени на долги по коммунальным услугам в период карантина, введенного из-за распространения COVID-19, начало начислять 3% годовых и "инфляционную составляющую" на задолженность за отопление, из-за чего у некоторых горожан сумма в платежках возросла на 11%, о чем Фокус подробно рассказывал в отдельном материале.

По итогам проверки в конце июня 2021 года управление АМКУ рекомендовало предприятию-монополисту:

воздержаться от действовавшей на тот момент методики расчетов с потребителями начислений на долги потребителей 3% годовых и "инфляционные потери" на сумму долга за коммунальные услуги (отопление и горячую воду), который появился в период действия карантина; сделать перерасчет потребителям, которым было начислено 3% годовых и "инфляционной составляющей" на сумму долга за коммунальные услуги, появившегося в период действия карантина.

В "Киевтеплоэнерго" решили прислушаться к рекомендациям управления АМКУ и вернулись к методике расчетов с потребителями, которая была принята в 2006 году, и провели в соответствии с ней перерасчет клиентам за прошлый отопительный сезон, что отобразилось в платежках за июль 2021 года. В предприятии рассказали, что новая методика предусматривает расчет затрат на отопление по формулам, в которых учитывается наличие индивидуальных счетчиков, отапливаемая площадь, тепловая мощность системы отопления, температура воздуха в помещении и среднемесячная температура на улице.

"Например, в жилом доме на улице Мишуги, 2 процент МОП (места общего пользования) по прежней методике составлял 10%. А по введенной методике объем расходов на МОП — почти 20% от общего объема потребленного тепла домом. То есть, объем расходов теплоэнергии на отопление МОП увеличился, но уменьшился объем тепловой энергии на нужды отопления квартир без счетчиков. В результате начисления за отопление МОП всем квартирам в этом доме увеличатся, а начисления за отопление жилой площади квартирам без счетчиков — уменьшатся", — рассказали в "Киевтеплоэнерго".

Впрочем, подчеркнули в предприятии, в каждом конкретном случае увеличение или уменьшение начислений за отопление будет зависеть от скорректированных показаний индивидуальных счетчиков, этажности дома и от отапливаемой площади.

В "Киевтеплоэнерго" отметили, что перерасчет объемов теплоэнергии по новой методике был проведен для 1 300 жилых домов столицы.

Из-за перерасчета у жителей Киева в июле появились новые долги за отопление

В итоге "благодаря" новой методике и формулам начисления предприятие обязало ряд жителей столицы доплатить за отопление за прошлый сезон от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен. Фотограф Ярослав Дебелый рассказал, что они собрали все платежки жителей дома за июль 2021 года и обнаружили, что монополист "накинул" потребителям 157 тыс. 968 грн, 90 коп, а "отнял" всего 63 тыс. 027 грн, 06 коп.

"Разница в начислениях составляет 94 тыс. 941 грн в пользу монополиста. В соседнем доме ситуация аналогичная. Перерасчет произвелся практически в каждом новом многоквартирном доме Киева", — написал Дебелый.

[ + – ] "Киевтеплоэнерго" из-за новой методики провело перерасчет стоимости отопления за прошлый отопительный сезон и обязало некоторых жителей города доплатить за него в июле Фото: facebook.com/debelyi

В комментариях к публикации Ярослава Дебелого по этому поводу высказалось множество других жителей Киева, обнаруживших в своих платежках за июль 2021 года долги по результатам перерасчета за прошлый отопительный сезон.

[ + – ] У жителей Киева после перерасчета за прошлый сезон появились долги по отоплению в платежке за июль 2021 [ + – ] У жителей Киева после перерасчета за прошлый сезон появились долги по отоплению в платежке за июль 2021 [ + – ] У жителей Киева после перерасчета за прошлый сезон появились долги по отоплению в платежке за июль 2021 [ + – ] У жителей Киева после перерасчета за прошлый сезон появились долги по отоплению в платежке за июль 2021

Напомним, в июле Фокус рассказывал о том, что "Киевтеплоэнерго" отказалось раскрывать формулу, по которой рассчитывались допначисления в виде 3% годовых и "инфляционной составляющей" на долги за отопление.

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