"Киевтеплоэнерго" отказалось раскрыть формулу расчета допначислений должникам за коммуналку

Жительнице Киева пришла платежка с "инфляционными начислениями" за июнь. При этом официальных цифр на тот момент не было.

"Киевтеплоэнерго" начисляет на задолженность за отопление "инфляционную составляющую долга" без данных об официальном показателе инфляции. Об этом стало известно из переписки жительницы Киева Инны Звягинцевой с Коммунальным концерном "Центр коммунального сервиса" (ЦКС), которую девушка предоставила Фокусу.

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Так, ранее мы рассказывали, что Звягинцевой на ее задолженность за отопление в 5 574,6 грн "Киевтеплоэнерго" начислило инфляционную составляющую долга в размере 470,33 грн и 3% годовых в размере 158,3 грн, суммарно обязав ее заплатить на 11,3% больше суммы ее долга.

В ходе переписки в Facebook менеджер ЦКС, которая представилась бухгалтером Юлией, сперва написала, что такую сумму долга девушке начислили по состоянию на 1 февраля 2020 года. В другом сообщении она же заявила, что такое начисление на сумму задолженности Звягинцевой произошло за период с апреля 2020 года по июнь 2021 года.

Также менеджер ЦКС отметила, что начислили 3% годовых и инфляционные потери всем потребителям-должникам, чья минимальная сумма задолженности по состоянию на 1 января 2020 года превышала 3 тыс. грн.

Звягинцева попросила у менеджера точную формулу дополнительных начислений и спросила каким образом "Киевтеплоэнерго" могло насчитывать инфляционную составляющую за июнь 2021 года, если на момент получения ею квитанции Госстат еще официально не огласил какая в том месяце была инфляция (в разговоре с журналистом Фокуса девушка уточнила, что соответствующую платежку она получила 8 июля, а официальные цифры инфляции за июнь Госстат обнародовал на своем сайте 9 июля).

[ + – ] Инфляция в июне 2021 года в Украине

Однако в ответ на эту просьбу в ЦКС призвали Звягинцеву написать отдельное заявление, если ей необходима более детальная информация касательно начислений.

"И мне непонятна логика, почему именно за этот период насчитали. И почему не насчитывали раньше, а решили сразу за 15 месяцев", — подчеркнула Звягинцева в разговоре с Фокусом.

[ + – ] В Киеве начисляют инфляционную составляющую и 3% годовых на долг по отоплению: переписка с ЦКС [ + – ] В Киеве начисляют инфляционную составляющую и 3% годовых на долг по отоплению: переписка с ЦКС [ + – ] В Киеве начисляют инфляционную составляющую и 3% годовых на долг по отоплению: переписка с ЦКС [ + – ] В Киеве начисляют инфляционную составляющую и 3% годовых на долг по отоплению: переписка с ЦКС [ + – ] В Киеве начисляют инфляционную составляющую и 3% годовых на долг по отоплению: переписка с ЦКС [ + – ] В Киеве начисляют инфляционную составляющую и 3% годовых на долг по отоплению: переписка с ЦКС [ + – ] В Киеве начисляют инфляционную составляющую и 3% годовых на долг по отоплению: переписка с ЦКС [ + – ] В Киеве начисляют инфляционную составляющую и 3% годовых на долг по отоплению: переписка с ЦКС [ + – ] В Киеве начисляют инфляционную составляющую и 3% годовых на долг по отоплению: переписка с ЦКС [ + – ] В Киеве начисляют инфляционную составляющую и 3% годовых на долг по отоплению: переписка с ЦКС

Примечательно, что 12 июля 2021 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5754, цель которого — запретить инфляционную составляющую и 3% годовых на коммунальные долги населения. 14 июля этот документ передали на рассмотрение парламентского комитета.

Напомним, ранее мы рассказывали, что законодательство а время карантина и в течение 30 дней после его отмены запрещает начислять штрафы и пени за задолженность по коммунальным услугам. Однако "Киевтеплоэнерго" обходит этот запрет не называя "инфляционные" допначисления на долги по коммуналке "штрафами" и "пенями".

[ + – ] Платежка за отопление в Киеве Фото: sud.ua

А ранее Фокус рассказывал, что водоканал решил выбивать деньги у сотен тысяч должников, угрожая заблокировать их банковские карты.