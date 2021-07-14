"Київтеплоенерго" відмовилося розкрити формулу розрахунку допнарахувань боржникам за комуналку

Мешканці Києва прийшла платіжка з "інфляційними нарахуваннями" за червень. При цьому офіційних цифр на той момент не було.

"Київтеплоенерго" нараховує на заборгованість за опалення "інфляційну складову боргу" без даних про офіційний показник інфляції. Про це стало відомо з листування мешканки Києва Інни Звягінцевої з Комунальним концерном "Центр комунального сервісу" (ЦКШ), яке дівчина надала Фокусу.

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Так, раніше ми розповідали, що Звягінцевій на її заборгованість за опалення 5 574,6 грн "Київтеплоенерго" нарахувало інфляційну складову боргу розміром 470,33 грн та 3% річних розміром 158,3 грн, сумарно зобовʼязавши її заплатити на 11, 3% більше суми її боргу.

У процесі листування у Facebook менеджер ЦКШ, яка представилася бухгалтером Юлією, спершу написала, що таку суму боргу дівчині нарахували станом на 1 лютого 2020 року. В іншому повідомленні вона ж заявила, що таке нарахування на суму заборгованості Звягінцевій відбулося за період з квітня 2020 року по червень 2021 року.

Також менеджер ЦКШ зазначила, що нарахували 3% річних та інфляційні втрати всім споживачам-боржникам, чия мінімальна сума заборгованості станом на 1 січня 2020 року перевищувала 3 тис. грн.

Звягінцева попросила у менеджера точну формулу додаткових нарахувань і запитала яким чином "Київтеплоенерго" могло налічувати інфляційну складову за червень 2021 роки, якщо на момент отримання нею квитанції Держстат ще офіційно не оголосив яка того місяця була інфляція (у розмові з журналістом Фокуса дівчина уточнила, що відповідну платіжку вона отримала 8 липня, а офіційні цифри інфляції за червень Держстат оприлюднив на своєму сайті 9 липня).

[ + – ] Інфляція у червні 2021 року в Україні

Однак у відповідь на це прохання в ЦКШ закликали Звягінцеву написати окрему заяву, якщо їй необхідна детальніша інформація щодо нарахувань.

"І мені незрозуміла логіка, чому саме за цей період нарахували. І чому не нараховували раніше, а вирішили одразу за 15 місяців", — підкреслила Звягінцева у розмові з Фокусом.

[ + – ] У Києві нараховують інфляційну складову та 3% річних на борг по опаленню: листування з ЦКШ [ + – ] У Києві нараховують інфляційну складову та 3% річних на борг по опаленню: листування з ЦКШ [ + – ] У Києві нараховують інфляційну складову та 3% річних на борг по опаленню: листування з ЦКШ [ + – ] У Києві нараховують інфляційну складову та 3% річних на борг по опаленню: листування з ЦКШ [ + – ] У Києві нараховують інфляційну складову та 3% річних на борг по опаленню: листування з ЦКШ [ + – ] У Києві нараховують інфляційну складову та 3% річних на борг по опаленню: листування з ЦКШ [ + – ] У Києві нараховують інфляційну складову та 3% річних на борг по опаленню: листування з ЦКШ [ + – ] У Києві нараховують інфляційну складову та 3% річних на борг по опаленню: листування з ЦКШ [ + – ] У Києві нараховують інфляційну складову та 3% річних на борг по опаленню: листування з ЦКШ [ + – ] У Києві нараховують інфляційну складову та 3% річних на борг по опаленню: листування з ЦКШ

Примітно, що 12 липня 2021 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект №5754, мета якого — заборонити інфляційну складову та 3% річних на комунальні борги населення. 14 липня цей документ передали на розгляд парламентського комітету.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що законодавство на час карантину і протягом 30 днів після його відміни забороняє нараховувати штрафи і пені за заборгованість по комунальним послугам. Однак "Київтеплоенерго" обходить цю заборону не називаючи "інфляційні" допнарахування на борги по комуналці "штрафами" і "пенями".

[ + – ] Платіжка за опалення в Києві Фото: sud.ua

А раніше Фокус розповідав, що водоканал вирішив вибивати гроші у сотень тисяч боржників, погрожуючи заблокувати їхні банківські карти.