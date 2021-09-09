Сытно и недорого. Журналисты узнали, как питаются в столовой Рады (фото)

Стоимость вторых блюд для нардепов не превышает 44 грн, а отведать тартар с семгой и авокадо можно за 241 грн.

После того, как депутаты Верховной Рады вернулись с каникул, журналисты решили посетить парламентскую столовую, чтобы узнать, чем же питаются народные избранники. Корреспондент УНИАН выяснил, что самыми дорогими блюдами в столовой являются рыбные — в частности, филе семги и филе семги гриль их цена составляет 174 грн и 182 грн соответственно.

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Чуть дороже стоит тартар с семгой и авокадо — 241 грн.

Купить окрошку депутаты и прочие работники Рады могут за 59 грн, борщ обойдется в 51 грн. Стоимость вторых блюд — от 39 грн до 216 грн. Гарниры — например, вареный рис, гречневая каша или пюре, — имеют цену до 44 грн.

Достаточно дешевые в столовой и сладости — за десерт "Белоснежка и семь гномов" в стаканчике придется отдать 63 грн.

Стоимость вареного куриного яйца — 8 грн, дерунов "по-селянськи" — 93 грн, котлеты по-киевски — 58 грн, омлета с сыром — 42 грн. Цены указаны за 100 г.

Журналисты решили выяснить, сколько будет стоить полноценный обед в Раде.

борщ — 51 грн;

шашлык из филе семги — 133 грн;

фасоль зеленая — 43 грн;

лимонный тарт — 48 грн;

картофель — 26 грн;

котлета по-киевски — 58 грн;

сок — 14 грн;

салат "Царский" с семгой — 90 грн.;

Таким образом, чек обошелся в 466 грн, еще 24 грн пришлось отдать за кофе.

Как сообщалось ранее, именно в столовой произошла потасовка между депутатами от фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко и Александром Куницким. По словам Куницкого, коллега повалил его и пинал ногами.

Напомним также, что мировые цены на продовольственные товары в августе вернулись на пиковый уровень мая. Перед этим они снижались два месяца подряд.