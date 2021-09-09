Сытно и недорого. Журналисты узнали, как питаются в столовой Рады (фото)
Стоимость вторых блюд для нардепов не превышает 44 грн, а отведать тартар с семгой и авокадо можно за 241 грн.
После того, как депутаты Верховной Рады вернулись с каникул, журналисты решили посетить парламентскую столовую, чтобы узнать, чем же питаются народные избранники. Корреспондент УНИАН выяснил, что самыми дорогими блюдами в столовой являются рыбные — в частности, филе семги и филе семги гриль их цена составляет 174 грн и 182 грн соответственно.
Чуть дороже стоит тартар с семгой и авокадо — 241 грн.
Купить окрошку депутаты и прочие работники Рады могут за 59 грн, борщ обойдется в 51 грн. Стоимость вторых блюд — от 39 грн до 216 грн. Гарниры — например, вареный рис, гречневая каша или пюре, — имеют цену до 44 грн.
Достаточно дешевые в столовой и сладости — за десерт "Белоснежка и семь гномов" в стаканчике придется отдать 63 грн.
Стоимость вареного куриного яйца — 8 грн, дерунов "по-селянськи" — 93 грн, котлеты по-киевски — 58 грн, омлета с сыром — 42 грн. Цены указаны за 100 г.
Журналисты решили выяснить, сколько будет стоить полноценный обед в Раде.
- борщ — 51 грн;
- шашлык из филе семги — 133 грн;
- фасоль зеленая — 43 грн;
- лимонный тарт — 48 грн;
- картофель — 26 грн;
- котлета по-киевски — 58 грн;
- сок — 14 грн;
- салат "Царский" с семгой — 90 грн.;
Таким образом, чек обошелся в 466 грн, еще 24 грн пришлось отдать за кофе.
Как сообщалось ранее, именно в столовой произошла потасовка между депутатами от фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко и Александром Куницким. По словам Куницкого, коллега повалил его и пинал ногами.
Напомним также, что мировые цены на продовольственные товары в августе вернулись на пиковый уровень мая. Перед этим они снижались два месяца подряд.