Ситно і недорого. Журналісти дізналися, як харчуються в їдальні Ради (фото)

Вартість других страв для нардепів не перевищує 44 грн, а покуштувати тартар з сьомгою та авокадо можна за 241 грн.

Після того, як депутати Верховної Ради повернулися з канікул, журналісти вирішили відвідати парламентську їдальню, щоб дізнатися, чим же харчуються народні обранці. Кореспондент УНІАН з'ясував, що найдорожчими стравами в їдальні є рибні — зокрема, філе сьомги і філе сьомги гриль, їхня ціна складає 174 грн і 182 грн відповідно.

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Трохи дорожче коштує тартар із сьомгою та авокадо — 241 грн.

Купити окрошку депутати та інші працівники Ради можуть за 59 грн, борщ обійдеться в 51 грн. Вартість других страв — від 39 грн до 216 грн. Гарніри — наприклад, варений рис, гречана каша або пюре, — мають ціну до 44 грн.

Досить дешеві в їдальні і солодощі — за десерт "Білосніжка і сім гномів" в стаканчику доведеться віддати 63 грн.

Вартість вареного курячого яйця — 8 грн, дерунів "по-селянськи" — 93 грн, котлети по-київськи — 58 грн, омлету з сиром — 42 грн. Ціни вказані за 100 г.

Журналісти вирішили з'ясувати, скільки буде коштувати повноцінний обід в Раді.

борщ — 51 грн;

шашлик з філе сьомги — 133 грн;

квасоля зелена — 43 грн;

лимонний тарт — 48 грн;

картопля — 26 грн;

котлета по-київськи — 58 грн;

сік — 14 грн;

салат "Царський" з сьомгою — 90 грн .;

Таким чином, чек обійшовся в 466 грн, ще 24 грн довелося віддати за каву.

Як повідомлялося раніше, саме в їдальні сталася бійка між депутатами від фракції "Слуга народу" Миколою Тищенком та Олександром Куницьким. За словами Куницького, колега повалив його і бив ногами.

Нагадаємо також, що світові ціни на продовольчі товари в серпні повернулися на піковий рівень травня. Перед цим вони знижувалися два місяці поспіль.