Ситно і недорого. Журналісти дізналися, як харчуються в їдальні Ради (фото)
Вартість других страв для нардепів не перевищує 44 грн, а покуштувати тартар з сьомгою та авокадо можна за 241 грн.
Після того, як депутати Верховної Ради повернулися з канікул, журналісти вирішили відвідати парламентську їдальню, щоб дізнатися, чим же харчуються народні обранці. Кореспондент УНІАН з'ясував, що найдорожчими стравами в їдальні є рибні — зокрема, філе сьомги і філе сьомги гриль, їхня ціна складає 174 грн і 182 грн відповідно.
Трохи дорожче коштує тартар із сьомгою та авокадо — 241 грн.
Купити окрошку депутати та інші працівники Ради можуть за 59 грн, борщ обійдеться в 51 грн. Вартість других страв — від 39 грн до 216 грн. Гарніри — наприклад, варений рис, гречана каша або пюре, — мають ціну до 44 грн.
Досить дешеві в їдальні і солодощі — за десерт "Білосніжка і сім гномів" в стаканчику доведеться віддати 63 грн.
Вартість вареного курячого яйця — 8 грн, дерунів "по-селянськи" — 93 грн, котлети по-київськи — 58 грн, омлету з сиром — 42 грн. Ціни вказані за 100 г.
Журналісти вирішили з'ясувати, скільки буде коштувати повноцінний обід в Раді.
- борщ — 51 грн;
- шашлик з філе сьомги — 133 грн;
- квасоля зелена — 43 грн;
- лимонний тарт — 48 грн;
- картопля — 26 грн;
- котлета по-київськи — 58 грн;
- сік — 14 грн;
- салат "Царський" з сьомгою — 90 грн .;
Таким чином, чек обійшовся в 466 грн, ще 24 грн довелося віддати за каву.
Як повідомлялося раніше, саме в їдальні сталася бійка між депутатами від фракції "Слуга народу" Миколою Тищенком та Олександром Куницьким. За словами Куницького, колега повалив його і бив ногами.
Нагадаємо також, що світові ціни на продовольчі товари в серпні повернулися на піковий рівень травня. Перед цим вони знижувалися два місяці поспіль.