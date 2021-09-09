Минздрав обновил стандарт оказания помощи при коронавирусе
Даже полностью вакцинированные люди после контакта с заболевшими должны быть под наблюдением на протяжении 14 дней.
После начала в Украине эпидемии коронавируса был разработан стандарт оказания медицинской помощи "Коронавирусная инфекция". В него постоянно вносятся изменения, главным образом в связи с появлением новых рекомендаций ВОЗ, регуляторов США и ЕС. Последние изменения были утверждены 8 сентября. Представим основные из них.
Изменения для контактных лиц
Наблюдение за контактными лицами устанавливается на 14 дней от последнего контакта с заболевшим коронавирусом, независимо от того, было ли контактное лицо вакцинировано.
Контактные лица, получившие полный курс вакцинации, а также те, кто перенес ковид в течение последних 6 месяцев (с документальным подтверждением), при отсутствии симптомов могут не уходить на самоизоляцию.
Если симптомы COVID-19 появляются, то нужно сдать какой-либо тест и самоизолироваться до получения его результата.
Контактные лица, даже если у них нет симптомов, должны пройти тестирование на 5-7 день после контакта. Прекратить самоизоляцию можно при получении отрицательного результата теста.
Кому будут делать экспресс-тесты
Расширен перечень лиц, которым будут проводить предварительное скрининговое обследование на определение антигена SARS-CoV-2. Теперь в список входят:
- медицинские работники, которые оказывают помощь или ухаживают за пациентами, больными COVID-19;
- работники лабораторий, работающих с образцами, полученными от пациентов с COVID-19;
- работники патологоанатомических и судебно-медицинских бюро, принимающих участие во вскрытии тел;
- пациенты, нуждающихся в плановой госпитализации, которые не имеют признаков ОРВИ;
- социальные работники;
- работники полиции, службы безопасности и другие лица, которые контактируют с президентом Украины;
- работники Национальной гвардии, Госпограничной службы, Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
- призывники, военнослужащие;
- работники учреждений закрытого типа;
- лица, проходящие через контрольные пункты въезда-выезда.
Сокращение сроков передачи информации
Врач, который оказывает медицинскую помощь в амбулаторных условиях, должен информировать соответствующий региональный центр контроля и профилактики заболеваний о заболевании или прекращении самоизоляции не позднее чем через 1 день с даты, когда это ему стало известно.
Ранее у врачей на это было три дня.
Также изменения внесены в порядок взятия образцов для тестирования, в список дезинфицирующих растворов и др.
Напомним, в начале сентября в Украину из США был доставлен груз с препаратами для лечения коронавируса. Общая сумма гуманитарной помощи составляет 20 млн долларов.
В августе Минздрав закупил новую партию препарата "Тоцилизумаб" для лечения тяжелой формы коронавируса.