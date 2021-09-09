Минздрав обновил стандарт оказания помощи при коронавирусе

Даже полностью вакцинированные люди после контакта с заболевшими должны быть под наблюдением на протяжении 14 дней.

После начала в Украине эпидемии коронавируса был разработан стандарт оказания медицинской помощи "Коронавирусная инфекция". В него постоянно вносятся изменения, главным образом в связи с появлением новых рекомендаций ВОЗ, регуляторов США и ЕС. Последние изменения были утверждены 8 сентября. Представим основные из них.

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Изменения для контактных лиц

Наблюдение за контактными лицами устанавливается на 14 дней от последнего контакта с заболевшим коронавирусом, независимо от того, было ли контактное лицо вакцинировано.

Контактные лица, получившие полный курс вакцинации, а также те, кто перенес ковид в течение последних 6 месяцев (с документальным подтверждением), при отсутствии симптомов могут не уходить на самоизоляцию.

Если симптомы COVID-19 появляются, то нужно сдать какой-либо тест и самоизолироваться до получения его результата.

Контактные лица, даже если у них нет симптомов, должны пройти тестирование на 5-7 день после контакта. Прекратить самоизоляцию можно при получении отрицательного результата теста.

Кому будут делать экспресс-тесты

Расширен перечень лиц, которым будут проводить предварительное скрининговое обследование на определение антигена SARS-CoV-2. Теперь в список входят:

медицинские работники, которые оказывают помощь или ухаживают за пациентами, больными COVID-19;

работники лабораторий, работающих с образцами, полученными от пациентов с COVID-19;

работники патологоанатомических и судебно-медицинских бюро, принимающих участие во вскрытии тел;

пациенты, нуждающихся в плановой госпитализации, которые не имеют признаков ОРВИ;

социальные работники;

работники полиции, службы безопасности и другие лица, которые контактируют с президентом Украины;

работники Национальной гвардии, Госпограничной службы, Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

призывники, военнослужащие;

работники учреждений закрытого типа;

лица, проходящие через контрольные пункты въезда-выезда.

Сокращение сроков передачи информации

Врач, который оказывает медицинскую помощь в амбулаторных условиях, должен информировать соответствующий региональный центр контроля и профилактики заболеваний о заболевании или прекращении самоизоляции не позднее чем через 1 день с даты, когда это ему стало известно.

Ранее у врачей на это было три дня.

Также изменения внесены в порядок взятия образцов для тестирования, в список дезинфицирующих растворов и др.

Напомним, в начале сентября в Украину из США был доставлен груз с препаратами для лечения коронавируса. Общая сумма гуманитарной помощи составляет 20 млн долларов.

В августе Минздрав закупил новую партию препарата "Тоцилизумаб" для лечения тяжелой формы коронавируса.