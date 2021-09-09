МОЗ оновило стандарт надання допомоги при коронавірусі

Навіть повністю вакциновані люди після контакту з хворими повинні бути під наглядом протягом 14 днів.

Після початку в Україні епідемії коронавірусу був розроблений стандарт надання медичної допомоги "Коронавірусна інфекція". У нього постійно вносяться зміни, головним чином у зв'язку з появою нових рекомендацій ВООЗ, регуляторів США та ЄС. Останні зміни були затверджені 8 вересня. Наведемо основні з них.

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Зміни для контактних осіб

Спостереження за контактними особами встановлюється на 14 днів від останнього контакту з хворим коронавірусом, незалежно від того, була контактна особа вакцинована чи ні.

Контактні особи, які отримали повний курс вакцинації, а також ті, хто переніс ковід протягом останніх 6 місяців (із документальним підтвердженням), при відсутності симптомів можуть не йти на самоізоляцію.

Якщо симптоми COVID-19 з'являються, то потрібно здати будь-який тест і самоізолюватись до отримання його результату.

Контактні особи, навіть якщо в них немає симптомів, повинні пройти тестування на 5-7 день після контакту. Припинити самоізоляцію можна за умов отримання негативного результату тесту.

Кому робитимуть експрес-тести

Розширений перелік осіб, яким будуть проводити попереднє скринінгове обстеження на визначення антигену SARS-CoV-2. Тепер до списку входять:

медичні працівники, які надають допомогу або доглядають за пацієнтами, хворими COVID-19;

працівники лабораторій, які працюють зі зразками, отриманими від пацієнтів із COVID-19;

працівники патологоанатомічних і судово-медичних бюро, які беруть участь у розтині тіл;

пацієнти, які потребують планової госпіталізації, які не мають ознак ГРВІ;

соціальні працівники;

працівники поліції, служби безпеки й інші особи, які контактують з президентом України;

працівники Національної гвардії, Держприкордонної служби, Держслужби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів;

призовники, військовослужбовці;

працівники установ закритого типу;

особи, які проходять через контрольні пункти в'їзду-виїзду.

Скорочення термінів передавання інформації

Лікар, який надає медичну допомогу в амбулаторних умовах, повинен інформувати відповідний регіональний центр контролю і профілактики захворювань про захворювання або припинення самоізоляції не пізніше ніж через 1 день із дати, коли це йому стало відомо.

Раніше у лікарів на це було три дні.

Також зміни внесені до порядку взяття зразків для тестування, до списку дезінфікувальних розчинів тощо.

Нагадаємо, на початку вересня в Україну зі США був доставлений вантаж із препаратами для лікування коронавірусу. Загальна сума гуманітарної допомоги становить 20 млн доларів.

У серпні МОЗ закупило нову партію препарату "Тоцилізумаб" для лікування важкої форми коронавірусу.