Среди клиентов были зараженные: СБУ разоблачила схему по подделке результатов ПЦР-тестов (фото)

Стоимость фиктивной справки, с помощью которой украинцы могли не соблюдать требования самоизоляции, составляла 800 гривен.

СБУ отчиталась про разоблачение нелегальной схемы по подделке результатов ПЦР-тестов на COVID-19. Детали операции сообщает пресс-служба ведомства.

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По словам силовиков, схема действовала на территории Харьковской области.

СБУ обвиняют в сговоре сотрудников одной из частных лабораторий с представителями турагентства, которые подделывали результаты ПЦР-тестов на COVID-19 и вносили фиктивные данные в приложение "Дій вдома".

"Туроператор предлагал "услугу" гражданам, которые планировали выехать за границу или уже вернулись, чтобы не соблюдать требования установленного срока самоизоляции", — сообщили в СБУ и добавили, что противоправная схема существовала с начала 2020 года.

Каждый месяц подозреваемые выдавали около тысячи поддельных справок, а стоимость каждой составляла 800 гривен. Среди клиентов, как утверждают силовики, были люди с позитивным результатом теста на COVID-19.

Поддельные документы оформлялись без проведения каких-либо обследований и отбора материалов для исследования. Инфицированные COVID-19 клиенты за 800 гривен могли получить негативные результаты тестов.

Обыски СБУ проводила по по месту жительства фигурантов уголовного производства и по 10 адресам частных лабораторий, в ходе которых изъяли поддельные результаты ПЦР-тестов, фиктивные печати, официальную документацию и компьютерную технику.

В пресс-центре СБУ также добавили, что по факту подделки негативных результатов ПЦР-тестов открыто уголовное производство по ч.2 ст. 325 Уголовного кодекса.

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Ранее Фокус рассказывал, что СБУ разоблачила производство поддельных COVID-сертификатов. Стоимость одного поддельного COVID-сертификата составляет 1600 грн, а незаконную схему организовали жители Волынской, Львовской и Черновицкой областей.

Также Фокус сообщал, что СБУ разоблачила айтишников, которые продавали софт для взлома мессенджеров. Злоумышленники, работающие в одной из IT-компаний Киева, продавали программы, которые позволяют собирать и передавать информацию о действиях пользователей соцсетей "ВКонтакте", Instagram, Facebook, WhatsApp, Viber, Telegram.