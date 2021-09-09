Серед клієнтів були заражені: СБУ викрила схему з підробки результатів ПЛР-тестів (фото)

Вартість фіктивної довідки, за допомогою якої українці могли не дотримуватися вимог самоізоляції, становила 800 гривень.

СБУ відзвітувала про викриття нелегальної схеми з підробки результатів ПЛР-тестів на COVID-19. Деталі операції повідомляє пресслужба відомства.

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За словами силовиків, схема діяла на території Харківської області.

СБУ звинувачують у змові співробітників однієї з приватних лабораторій з представниками турагентства, які підробляли результати ПЛР-тестів на COVID-19 і вносили фіктивні дані в додаток "Дій вдома".

"Туроператор пропонував "послугу" громадянам, які планували виїхати за кордон або вже повернулися, щоб не дотримуватися вимог встановленого терміну самоізоляції", — повідомили в СБУ та додали, що протиправна схема існувала з початку 2020 року.

Щомісяця підозрювані видавали майже тисячу підроблених довідок, а вартість кожної становила 800 гривень. Серед клієнтів, як стверджують силовики, були люди з позитивним результатом тесту на COVID-19.

Підроблені документи оформлялися без проведення будь-яких обстежень і відбору матеріалів для дослідження. Інфіковані COVID-19 клієнти за 800 гривень могли отримати негативні результати тестів.

Обшуки СБУ проводила за місцем проживання фігурантів кримінального провадження і за 10 адресами приватних лабораторій, в процесі яких вилучили підроблені результати ПЛР-тестів, фіктивні печатки, офіційну документацію і комп'ютерну техніку.

У пресцентрі СБУ також додали, що за фактом підробки негативних результатів ПЛР-тестів відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу.

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Раніше Фокус розповідав, що СБУ викрила виробництво підроблених COVID-сертифікатів. Вартість одного підробленого COVID-сертифікату становить 1 600 грн, а незаконну схему організували жителі Волинської, Львівської та Чернівецької областей.

Також Фокус повідомляв, що СБУ викрила айтішників, які продавали софт для злому месенджерів. Зловмисники, які працюють в одній з IT-компаній Києва, продавали програми, які дозволяють збирати та передавати інформацію про дії користувачів соцмереж "ВКонтакте", Instagram, Facebook, WhatsApp, Viber, Telegram.