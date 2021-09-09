Глава Запорожской ОГА хочет судиться с Россией из-за наплыва медуз на украинские курорты (видео)

По словам Александра Старуха, необходимо выставить России счет за сорванный курортный сезон в регионе и "отжатый Крым".

Нашествие медуз в Азовском море стало причиной провала курортного сезона в Запорожской области. Глава Запорожской государственной областной администрации Александр Старух связывает рост численности этих животных со строительством Россией Керченского моста в оккупированный ею Крым. Чиновник в связи с этим предложил судиться с РФ и требовать от нее возмещения убытков. Об этом глава ОГА сказал в ходе совещания в курортном поселке Кирилловка, передает УНИАН.

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Глава области отметил, что в этом сезоне медуз в Азовском море как никогда. По его словам, это связано с повышением уровня солености воды — экологи пришли к выводу что в Азовское море уже несколько лет подряд не поступает пресная вода из рек, в частности из Дона.

Старух сказал, что россияне забирают пресную воду из рек для полива своих урожаев, а строительство Керченского моста нарушило природный ландшафт Черного моря, что и привело к наплыву медуз в регион. В результате отдыхающих на побережье Азовского моря стало меньше, чем обычно.

"Если наши курорты не будут посещать туристы, то и другие громады юга будут без доходов. Поэтому стоит детально изучить вопрос "осолонения" и увеличения количества медуз", — заявил чиновник в ходе совещания.

Также Старух предложил посчитать, какой ущерб курортному сезону был нанесен действиями страны-агрессора и после этого выставить России счет и добиваться выплаты компенсаций в суде.

"Нам нанесен рекреационный вред. Тем, кто нам его нанес нужна выставлять счета и за Крым отжатый и за сорванный курортный сезон", — сказал глава ОГА.

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В то же время председатель ОГА не уточнил, кто будет заниматься подготовкой исков и считать убытки.

Напомним, из-за чрезмерного количества медуз на побережье Кирилловки вода в море, наполненная стрекательными клетками этих животных, начала обжигать отдыхающих. Местные СМИ также сообщали, что из-за убытков владельцы гостиничного бизнеса вынуждены распространять неправдивую информацию о том, что медуз на побережье нет.

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