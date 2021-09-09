Глава Запорізької ОДА хоче судитися з Росією через наплив медуз на українські курорти (відео)

За словами Олександра Старуха, необхідно виставити Росії рахунок за зірваний курортний сезон у регіоні і "віджатий Крим".

Нашестя медуз в Азовському морі стало причиною провалу курортного сезону в Запорізькій області. Глава Запорізької державної обласної адміністрації Олександр Старух пов'язує зростання чисельності цих тварин з будівництвом Росією Керченського моста в окупований нею Крим. Чиновник, у зв'язку з цим, запропонував судитися з РФ і вимагати від неї відшкодування збитків. Про це глава ОДА сказав у ході наради в курортному селищі Кирилівка, передає УНІАН.

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Глава області зазначив, що в цьому сезоні медуз в Азовському морі, як ніколи, багато. За його словами, це пов'язано з підвищенням рівня солоності води — екологи дійшли висновку, що в Азовське море вже кілька років поспіль не надходить прісна вода з річок, зокрема з Дону.

Старух сказав, що росіяни забирають прісну воду з річок для поливу своїх врожаїв, а будівництво Керченського моста порушило природний ландшафт Чорного моря, що і призвело до напливу медуз у регіон. У результаті відпочивальників на узбережжі Азовського моря стало менше, ніж зазвичай.

"Якщо наші курорти не будуть відвідувати туристи, то й інші громади півдня будуть без доходів. Тому варто детально вивчити питання "осолонення" і збільшення кількості медуз", — заявив чиновник у ході наради.

Також Старух запропонував порахувати, яких збитків курортного сезону було завдано діями країни-агресора, і після цього виставити Росії рахунок і домагатися виплати компенсацій у суді.

"Нам завдано рекреаційної шкоди. Тим, хто нам її завдав, потрібно виставляти рахунки і за Крим віджатий, і за зірваний курортний сезон", — сказав глава ОДА.

[ + – ] Старух запропонував виставити Росії рахунок за зрив курортного сезону

У той же час голова ОДА не уточнив, хто буде займатися підготовкою позовів і рахувати збитки.

Нагадаємо, через надмірну кількість медуз на узбережжі Кирилівки вода в морі, наповнена жалкими клітинами цих тварин, почала обпалювати відпочивальників. Місцеві ЗМІ також повідомляли, що через збитки власники готельного бізнесу змушені поширювати неправдиву інформацію про те, що медуз на узбережжі немає.

Раніше Фокус разом з експертами розбирався, які причини навали медуз.