"Будем начинать с показательных рейдов": Минздрав анонсировал меры контроля за масочным режимом

Пока что проверки будут проводиться на объектах критической инфраструктуры. Однако власти прорабатывают вопрос еще большего ужесточения контроля за использованием масок.

Полицейские будут проводить показательные рейды по соблюдению гражданами масочного режима на объектах критической инфраструктуры, таких, как транспорт. Об этом в интервью экспертке ЮНИСЕФ Екатерине Булавиной сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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"Сейчас такие нормы (о контроле за соблюдением масочного режима — ред.) прописаны в каждой зоне (эпидемической опасности). Мы уже несколько раз общались с Национальной полицией. Мы будем начинать с показательных рейдов", — сказал Кузин.

Он также признал, что в аэропорту "Борисполь" "не контролируется совсем ничего" и поэтому власти будут вводить механизм рейдов на объектах критической инфраструктуры. Помимо этого руководство государства намерено сотрудничать с полицией в вопросе таких рейдов и на областном уровне, чтобы помогать им фиксировать случаи нарушения масочного режима.

"Также сейчас с Национальной полицией прорабатываются более жесткие меры касательно контроля использования средств индивидуальной защиты".

[ + – ] Кузин о контроле за соблюдением масочного режима

Напомним, масочный режим в общественных местах и транспорте действует на всех уровнях эпидемической опасности, в том числе и в "зеленом", на котором сейчас находится Украина. Вместе с тем, из-за роста числа случаев коронавируса на фоне активного распространения штамма "дельта", власти готовятся ужесточить карантинные ограничения — уже в ближайшее время Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС примет решение о переходе страны на "желтый уровень".

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