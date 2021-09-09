"Будемо починати з показових рейдів": МОЗ анонсувало заходи контролю за масковим режимом

Поки що перевірки будуть проводитися на об'єктах критичної інфраструктури. Однак, уже зараз влада опрацьовує питання ще більшого посилення контролю за використанням масок.

Поліцейські будуть проводити показові рейди щодо дотримання громадянами масочного режиму на об'єктах критичної інфраструктури, таких як транспорт. Про це в інтерв'ю експертці ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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"Наразі такі норми (про контроль за дотриманням масочного режиму — ред.) прописані в кожній зоні (епідемічної небезпеки). Ми вже кілька разів спілкувалися з Національною поліцією. Ми будемо починати з показових рейдів", — сказав Кузін.

Він також визнав, що в аеропорту "Бориспіль" "не контролюється зовсім нічого" і тому влада буде вводити механізм рейдів на об'єктах критичної інфраструктури. Крім цього, керівництво держави має намір співпрацювати з поліцією в питанні таких рейдів і на обласному рівні, щоб допомагати їм фіксувати випадки порушення маскового режиму.

"Також наразі з Національною поліцією опрацьовуються більш жорсткі заходи щодо контролю використання засобів індивідуального захисту".

[ + – ] Кузін про контроль за дотриманням маскового режиму

Нагадаємо, масковий режим у суспільних місцях і транспорті діє на всіх рівнях епідемічної небезпеки, зокрема і в "зеленому", на якому наразі вся Україна. Разом з тим, через зростання числа випадків коронавірусу на фоні активного поширення штаму "дельта", влада готується посилити карантинні обмеження — уже найближчим часом Держкомісія з питань ТЕБ та НС ухвалить рішення про перехід країни на "жовтий рівень".

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