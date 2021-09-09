Для заключенных Измаильского СИЗО устроили онлайн-экскурсию в Лувр (фото)

Виртуальное посещение парижского музея провели в рамках инициативы "Духовное возрождение", цель которой — исправление и ресоциализация лишенных свободы.

Для заключенных и взятых под стражу в Измаильском следственном изоляторе (СИЗО), который находится в Одесской области, провели онлайн-экскурсию в парижский музей Лувр. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в Facebook.

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"8 сентября было организовано онлайн посещение музея Лувра (фр. Musée du Louvre) — одного из крупнейших музеев мира, расположенного на правом берегу Сены в первом округе Парижа", — рассказывают на странице Измаильского СИЗО.

Отмечается, что заключенным и взятым под стражу устроили виртуальную экскурсию в Лувр в рамках программы "Духовное возрождение", которая направлена на "исправление, ресоциализацию и становление на жизненную позицию, отвечающую социальным нормам" осужденных.

Ключевыми задачами этой инициативы являются организация досуга заключенных, развитие их творческих навыков и избежание морально-психологической деформации, которая может возникнуть из-за лишения свободы.

"Духовной сокровищницей, хранящей бесценные памятки истории, культуры и искусств стали музеи Украины и мира. Главным в музее является посетитель, для которого в 2020 году создана возможность увидеть выдающиеся результаты реализации творческих способностей исторических личностей с помощью виртуальной экскурсии в любой музей мира", — отмечают в Измаильском СИЗО.

[ + – ] Для заключенных Измаильского СИЗО устроили виртуальную экскурсию в Лувр

[ + – ] Для заключенных Измаильского СИЗО устроили виртуальную экскурсию в Лувр

Напомним, в конце августа 2021 года министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что на работу в Минюст впервые взяли пожизненно заключенную женщину. Позже в пресс-службе ведомства Фокусу рассказали, что речь о 39-летней осужденной, отбывающей наказание за двойное убийство. Женщина получила должность помощника патронатной службы министра Дениса Малюськи.

Отметим, в мае Фокус публиковал рейтинг лучших и худших тюрем Украины.