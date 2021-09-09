Для ув'язнених Ізмаїльського СІЗО влаштували онлайн-екскурсію в Лувр (фото)

Віртуальне відвідування паризького музею провели в рамках ініціативи "Духовне відродження", мета якої — виправлення і ресоціалізація позбавлених волі.

Для ув'язнених і взятих під варту в Ізмаїльському слідчому ізоляторі (СІЗО), який розташований в Одеській області, провели онлайн-екскурсію в паризький музей Лувр. Про це повідомляється на офіційній сторінці установи у Facebook.

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"08 вересня було організовано онлайн відвідування музею Лувру (фр. Musée du Louvre) — одного з найбільших музеїв світу, розташованого на правому березі Сени в першому окрузі Парижа", — розповідають на сторінці Ізмаїльського СІЗО.

Зазначається, що ув'язненим і взятим під варту влаштували віртуальну екскурсію в Лувр у рамках програми "Духовне відродження", яка спрямована на "виправлення, ресоціалізацію та становлення на життєву позицію, яка відповідає соціальним нормам" засуджених.

Ключовими завданнями цієї ініціативи є організація дозвілля ув'язнених, розвиток їхніх творчих навичок і уникнення морально-психологічної деформації, яка може виникнути через позбавлення волі.

"Духовною скарбницею, що зберігає безцінні пам'ятки історії, культури та мистецтв, стали музеї України та світу. Головним у музеї є відвідувач, для якого у 2020 році створено можливість побачити найвидатніші результати реалізації творчих здібностей історичних особистостей за допомогою віртуальної екскурсії до будь-якого музею світу", — зазначають в Ізмаїльському СІЗО.

[ + – ] Для ув'язнених Ізмаїльського СІЗО влаштували віртуальну екскурсію в Лувр

[ + – ] Для ув'язнених Ізмаїльського СІЗО влаштували віртуальну екскурсію в Лувр

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Зазначимо, у травні Фокус публікував рейтинг кращих і гірших в'язниць України.