В школе Хмельницкого отравились 84 ребенка и один взрослый: полиция начала расследование

Пострадали учащиеся 1-4 классов, которые питались в школьной столовой. В связи с инцидентом детей перевели на дистанционное обучение.

В хмельницкой школе НВО №1 отравились 85 человек, среди которых 84 ученика младших классов и один взрослый, работник учебного заведения. В результате в состоянии средней тяжести были госпитализированы 11 человек, остальные лечатся дома. Об этом сообщил Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Инцидент произошел во вторник, 7 сентября. По данным Центра общественного здоровья, всего пострадали школьники из 18 классов — все они питались в школьной столовой. Отравившиеся жаловались на частую рвоту, диарею, температуру тела от 37°С до 39°С. Предварительно врачи поставили им диагноз "пищевая токсикоинфекция, гастроэнтероколит".

Директор учебного заведения Оксана Романив в ходе брифинга сообщила, что вся школа переведена на дистанционную форму обучения. Также она рассказала, что было в школьном меню 7 сентября: "В тот день детям на завтрак давали паэлью (плов с куриным мясом), салат из капусты, свежие груши, на обед — гороховый суп, гречневую кашу и свиной шницель".

Главврач Хмельницкой инфекционной болезни Оксана Пиддубная в свою очередь уточнила, что среди 10 госпитализированных есть один 5-месячный младенец, отец которого на днях подключал интернет в этой школе. Мужчина тоже попал в больницу с отравлением. А у одного из госпитализированных школьников, по словам Пиддубной, выявили COVID-19.

На данный момент специалисты центра контроля и профилактики болезней уже обследовали 11 работников пищеблока, взяли 18 образцов продуктов, 110 смывов с предметов и 5 образцов водопроводной воды для исследования. Представительница Госпродпотребслужбы в ходе брифинга сообщила, что первые результаты анализов будут известны только в понедельник, 13 сентября.

Тем временем полицейские уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 УК Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний). Санкция статьи предусматривает штраф от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, недавно в Хмельницком был зафиксирован еще один случай массового отравления — тогда пострадавшими стали работники завода по производству автомобильных запчастей.

Также мы писали о том, как в Ивано-Франковской области после празднования окончания учебы на базе отдыха отравились 12 подростков.