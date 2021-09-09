У школі Хмельницького отруїлися 84 дитини та один дорослий: поліція почала розслідування

Постраждали учні 1-4 класів, які харчувалися в шкільній їдальні. У зв'язку з інцидентом дітей перевели на дистанційне навчання.

У хмельницькій школі НВО №1 отруїлися 85 осіб, серед яких 84 учні молодших класів і один дорослий, працівник навчального закладу. У результаті в стані середньої тяжкості були госпіталізовані 11 осіб, решта лікуються вдома. Про це повідомив Хмельницький обласний центр контролю і профілактики хвороб.

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Інцидент стався у вівторок, 7 вересня. За даними Центру громадського здоров'я, усього постраждали школярі з 18 класів — усі вони харчувалися в шкільній їдальні. Діти, які отруїлися, скаржилися на часту блювоту, діарею, температуру тіла від 37 ° С до 39 ° С. Попередньо лікарі поставили їм діагноз "харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт".

Директор навчального закладу Оксана Романів у ході брифінгу повідомила, що вся школа переведена на дистанційну форму навчання. Також вона розповіла, що було в шкільному меню 7 вересня: "У той день дітям на сніданок давали паелью (плов з курячим м'ясом), салат з капусти, свіжі груші, на обід — гороховий суп, гречану кашу і свинячий шніцель".

Головлікар Хмельницької інфекційної лікарні Оксана Піддубна у свою чергу уточнила, що серед 10 госпіталізованих є одне 5-місячне немовля, батько якого на днях підключав інтернет у цій школі. Чоловік теж потрапив до лікарні з отруєнням. А в одного з госпіталізованих школярів, за словами Піддубної, виявили COVID-19.

Наразі фахівці центру контролю і профілактики хвороб уже обстежили 11 працівників харчоблоку, взяли 18 зразків продуктів, 110 змивів з предметів і 5 зразків водопровідної води для дослідження. Представниця Держпродпотребслужби в ході брифінгу повідомила, що перші результати аналізів будуть відомі тільки в понеділок, 13 вересня.

Тим часом поліцейські вже відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 КК України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням). Санкція статті передбачає штраф від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, нещодавно в Хмельницькому був зафіксований ще один випадок масового отруєння — тоді постраждалими стали працівники заводу з виробництва автомобільних запчастин.

Також ми писали про те, як в Івано-Франківській області після святкування закінчення навчання на базі відпочинку отруїлися 12 підлітків.