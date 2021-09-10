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Статистика коронавируса на 10 сентября: 3615 новых случаев COVID-19, 1056 госпитализаций

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В Украине за сутки от COVID-19 скончалось 76 человек
Фото: Чернівецька ОДА | Коронавирус в Украине

Коронавирусную инфекцию за минувший день также обнаружили у 348 детей и 61 медицинского работника.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 3615 новых случаев заражения COVID-19. Утреннюю статистику по заболеваемости публикует Минздрав.

В больницы госпитализировали 1056 человек с COVID-19 или подозрением на коронавирусную инфекцию, а жертвами вируса за день стали 76 пациентов.

Помимо этого, как отмечает Минздрав, за день коронавирусной инфекцией заразились 348 детей и 61 медицинский работник.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело — 3615 человек;
  • выздоровело — 1310 человек;
  • летальные случаи — 76;
  • госпитализировано — 1056 человек.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

  • 3 сентября — 824;
  • 4 сентября — 899;
  • 5 сентября — 635;
  • 6 сентября — 485;
  • 7 сентября — 1017;
  • 8 сентября — 981;
  • 9 сентября — 1056.

За минувшие сутки, как рассказывают в Минздраве, медики сделали 60981 тест на коронавирусную инфекцию, среди которых:

  • методом ПЦР — 28961;
  • методом ИФА — 6784;
  • экспресс-тесты на COVID-19 — 25236.

Лидерами по новым случаям заражения, как говорится в утренней статистике МОЗ, стали Киев, Харьковская и Львовская области:

  • Киев — 406 случаев;
  • Харьковская область — 341 случай;
  • Львовская область — 292 случая;
  • Черновицкая область — 235 случаев;
  • Одесская область — 235 случаев.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 2 310 554 случаев;
  • выздоровело — 2 218 873 случая;
  • летальные случаи — 54 251;
  • сделано ПЦР-тестов — 12 217 031.

Как рассказывают в Минздраве, за минувшие сутки в Украине вакцинировали рекордное количество украинцев — 173615 человек. Одну дозу препарата получили 67042 человека, прошли полный курс иммунизации — 106573 пациента.

В течение суток на территории Украины работали 1010 мобильных бригад, 2977 прививочных пунктов и 337 центров вакцинации.

В Украине за сутки от COVID-19 скончалось 76 человек
Статистика коронавируса за 10 сентября

Ранее Фокус сообщал про изменение стандартов оказания помощи при COVID-19. Даже люди, которые прошли полный курс вакцинации, после контакта с заболевшими должны быть под наблюдением на протяжении 14 дней. Изменения были утверждены 8 сентября.

Также Фокус рассказывал, что Кабмин анонсировал ужесточение карантина в Украине. По словам Дениса Шмыгаля, на следующем заседании Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС будет подниматься вопрос о переходе на желтый уровень эпидемической опасности.