Статистика коронавірусу на 10 вересня: 3615 нових випадків COVID-19, 1056 госпіталізацій

Коронавірусну інфекцію за минулий день також виявили в 348 дітей та 61 медичного працівника.

В Україні за минулу добу зафіксовано 3615 нових випадків зараження COVID-19. Ранкову статистику із захворюваності публікує МОЗ.

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У лікарні госпіталізували 1056 осіб з COVID-19 або підозрою на коронавірусну інфекцію, а жертвами вірусу за день стали 76 пацієнтів.

Крім цього, як зазначає МОЗ, за день коронавірусною інфекцією заразилися 348 дітей і 61 медичний працівник.

В Україні за минулу добу:

захворіли — 3615 осіб;

одужали — 1310 осіб;

летальні випадки — 76;

госпіталізовано — 1056 осіб.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

3 вересня — 824;

4 вересня — 899;

5 вересня — 635;

6 вересня — 485;

7 вересня — 1017;

8 вересня — 981;

9 вересня — 1056.

За минулу добу, як розповідають у Міністерстві охорони здоров'я, медики зробили 60981 тест на коронавірусну інфекцію, серед яких:

методом ПЛР — 28961;

методом ІФА — 6784;

експрес-тести на COVID-19 — 25236.

Лідерами за новими випадками зараження, як говорять у ранковій статистиці МОЗ, стали Київ, Харківська та Львівська області:

Київ — 406 випадків;

Харківська область — 341 випадок;

Львівська область — 292 випадки;

Чернівецька область — 235 випадків;

Одеська область — 235 випадків.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіло — 2 310 554 випадки;

одужало — 2 218 873 випадки;

летальні випадки — 54 251;

зроблено ПЛР-тестів — 12 217 031.

Як розповідають у Міністерстві охорони здоров'я, за минулу добу в Україні вакцинували рекордну кількість українців — 173615 осіб. Одну дозу препарату отримали 67042 людини, пройшли повний курс імунізації — 106573 пацієнти.

Протягом доби на території України працювали 1010 мобільних бригад, 2977 прищепних пунктів і 337 центрів вакцинації.

[ + – ] Статистика коронавірусу за 10 вересня

Раніше Фокус повідомляв про зміну стандартів надання допомоги при COVID-19. Навіть люди, які пройшли повний курс вакцинації, після контакту з хворими повинні бути під наглядом протягом 14 днів. Зміни були затверджені 8 вересня.

Також Фокус розповідав, що Кабмін анонсував посилення карантину в Україні. За словами Дениса Шмигаля, на наступному засіданні Держкомісії з питань ТЕБ та НС буде порушуватися питання про перехід на жовтий рівень епідемічної небезпеки.