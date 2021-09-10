Статистика коронавірусу на 10 вересня: 3615 нових випадків COVID-19, 1056 госпіталізацій
Коронавірусну інфекцію за минулий день також виявили в 348 дітей та 61 медичного працівника.
В Україні за минулу добу зафіксовано 3615 нових випадків зараження COVID-19. Ранкову статистику із захворюваності публікує МОЗ.
У лікарні госпіталізували 1056 осіб з COVID-19 або підозрою на коронавірусну інфекцію, а жертвами вірусу за день стали 76 пацієнтів.
Крім цього, як зазначає МОЗ, за день коронавірусною інфекцією заразилися 348 дітей і 61 медичний працівник.
В Україні за минулу добу:
- захворіли — 3615 осіб;
- одужали — 1310 осіб;
- летальні випадки — 76;
- госпіталізовано — 1056 осіб.
Статистика госпіталізацій за останні сім днів:
- 3 вересня — 824;
- 4 вересня — 899;
- 5 вересня — 635;
- 6 вересня — 485;
- 7 вересня — 1017;
- 8 вересня — 981;
- 9 вересня — 1056.
За минулу добу, як розповідають у Міністерстві охорони здоров'я, медики зробили 60981 тест на коронавірусну інфекцію, серед яких:
- методом ПЛР — 28961;
- методом ІФА — 6784;
- експрес-тести на COVID-19 — 25236.
Лідерами за новими випадками зараження, як говорять у ранковій статистиці МОЗ, стали Київ, Харківська та Львівська області:
- Київ — 406 випадків;
- Харківська область — 341 випадок;
- Львівська область — 292 випадки;
- Чернівецька область — 235 випадків;
- Одеська область — 235 випадків.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 2 310 554 випадки;
- одужало — 2 218 873 випадки;
- летальні випадки — 54 251;
- зроблено ПЛР-тестів — 12 217 031.
Як розповідають у Міністерстві охорони здоров'я, за минулу добу в Україні вакцинували рекордну кількість українців — 173615 осіб. Одну дозу препарату отримали 67042 людини, пройшли повний курс імунізації — 106573 пацієнти.
Протягом доби на території України працювали 1010 мобільних бригад, 2977 прищепних пунктів і 337 центрів вакцинації.
Раніше Фокус повідомляв про зміну стандартів надання допомоги при COVID-19. Навіть люди, які пройшли повний курс вакцинації, після контакту з хворими повинні бути під наглядом протягом 14 днів. Зміни були затверджені 8 вересня.
Також Фокус розповідав, що Кабмін анонсував посилення карантину в Україні. За словами Дениса Шмигаля, на наступному засіданні Держкомісії з питань ТЕБ та НС буде порушуватися питання про перехід на жовтий рівень епідемічної небезпеки.