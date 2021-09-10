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Подозреваемый по делу о погромах под ОП Филимонов прилетел в Италию, несмотря на запрет на выезд

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Глава "Гонора" Сергей Филимонов прилетел в Италию
Фото: facebook.com/Pravotvorets | Сергей Филимонов выехал в Италию

Националист беспрепятственно прошел европейский паспортный контроль накануне премьеры фильма Олега Сенцова "Носорог", в котором он сыграл главную роль.

Лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов, который проходит в качестве подозреваемого по делу о погромах перед Офисом президента Украины, прилетел в Венецию на премьеру картины "Носорог". Об этом националист рассказал в своем Facebook.

По словам Филимонова, он беспрепятственно прошел паспортный контроль на въезде в Евросоюз. В качестве подтверждения лидер "Гонора" опубликовал фотографию из европейского аэропорта.

Сергей Филимонов прилетел в Италию

Еще вчера, 9 сентября, Сергей Филимонов в своем Facebook жаловался, что его сняли с самолета в международном аэропорту "Борисполь", когда он направлялся в Венецию на премьеру фильма. Однако причину снятия с рейса националист не назвал.

Как известно, лидер радикального движения "Гонор" Сергей Филимонов проходит в качестве подозреваемого по делу о погромах перед Офисом президента Украины 20 марта. В поддержку националиста и экс-главы одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко под зданием прошла акция протеста, которая завершилась обрисовкой дверей и фасада Офиса президента, и поджогом таблички с названием здания.

Сперва суд отправил Сергея Филимонова под круглосуточный домашний арест, а уже 28 апреля националисту изменили меру пресечения на ночной домашний арест. Сторона защиты "сына Перуна" ходатайствовала об отмене меры пресечения, считая ее необоснованной.

Telegram-канал "Политика страны", связанный с подсанкционным изданием "Страна", комментируя вчерашний инцидент с Филимоновым в "Борисполе", утверждает, что лидеру движения "Гонор" запрещен выезд за границу.

Сергея Филимонова сняли с рейса в "Борисполе"

Сам Сергей Филимонов в Facebook утверждает, что ему сняли запрет на въезд в Евросоюз, который был введен в качестве "наказания" за акцию под виллой экс-главы МВД Арсена Авакова в Италии.

Кто такой Сергей Филимонов

Сергей Филимонов — участник боевых действий на Донбассе, доброволец полка "Азов" и экс-руководитель киевской ячейки "Национального корпуса". В 2015 году был одним из организаторов радикального молодежного движения "Гонор". Помимо этого, Сергей Филимонов участвовал в блокаде оккупированного Крыма.

В 2015 году во время футбольного матча "Динамо" — "Челси" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве произошло нападение на чернокожих иностранных болельщиков. Среди провокаторов идентифицировали Сергея Филимонова.

Сергей Филимонов на НСК "Олимпийский", где избили чернокожих фанатов "Челси"
Сергей Филимонов на НСК Олимпийский
Избиение чернокожих фанатов на матче Динамо-Челси в Киеве

Первый громкий скандал с участием Сергея Филимонова случился в 2016 году, когда он блокировал вход в Киевгорстрой в знак протеста против новой строительства многоэтажного дома в Киеве. Правоохранители обвинили националиста в нападении на начальника полиции Киева Андрея Крищенко. Сторона обвинения требовала отправить Филимонова под стражу на два месяца, однако суд отпустил его на свободу.

Еще один скандал с участием Филимонова произошел в марте 2016 года, когда представители запрещенной "Коммунистической партии Украины" проводили акцию в Киеве с флагами СССР. Издание "Национальный корреспондент", приближенное к "Нацкорпусу", сообщило, что националисты сорвали акцию, забрав коммунистическую символику.

На видеоролике, который залит в Youtube, видно, как Сергей Филимонов со своими единомышленниками забросали мукой участников акции. А в одном из кадров лидер "Гонора" бьет человека ногой по голове, после чего тот теряет сознание.

Скандал с Филимоновым в Киеве

Сергей Филимонов не скрывает ультранационалистических взглядов, а в соцсетях можно найти фотографию лидера "Гонора" со свастикой на груди.

Сергей Филимонов со свастикой на груди
Лидер "Гонора" Сергей Филимонов
Фото: Буквы

Сергей Филимонов — фильм "Носорог"

Кинолента, на премьеру которой националист летел в Венецию, является второй полнометражной работой Олега Сенцова. Работу над фильмом режиссер начал еще в 2012 году, однако из-за ареста написание сценария и съемки пришлось отложить до 2019 года. Фильм повествует о событиях в Украине в 1990-е годы. Главный герой ленты по кличке "Носорог", которого играет Сергей Филимонов, попадает в криминальный мир, где его ждет кровавые разборки и разные трудности. В украинских кинотеатрах премьера фильма "Носорог" состоится в следующем году, а на 10 сентября запланирован дебют киноленты на Венецианском кинофестивале.

Сергей Филимонов в фильме "Носорог"