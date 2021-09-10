Подозреваемый по делу о погромах под ОП Филимонов прилетел в Италию, несмотря на запрет на выезд

Националист беспрепятственно прошел европейский паспортный контроль накануне премьеры фильма Олега Сенцова "Носорог", в котором он сыграл главную роль.

Лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов, который проходит в качестве подозреваемого по делу о погромах перед Офисом президента Украины, прилетел в Венецию на премьеру картины "Носорог". Об этом националист рассказал в своем Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам Филимонова, он беспрепятственно прошел паспортный контроль на въезде в Евросоюз. В качестве подтверждения лидер "Гонора" опубликовал фотографию из европейского аэропорта.

[ + – ] Сергей Филимонов прилетел в Италию

Еще вчера, 9 сентября, Сергей Филимонов в своем Facebook жаловался, что его сняли с самолета в международном аэропорту "Борисполь", когда он направлялся в Венецию на премьеру фильма. Однако причину снятия с рейса националист не назвал.

Как известно, лидер радикального движения "Гонор" Сергей Филимонов проходит в качестве подозреваемого по делу о погромах перед Офисом президента Украины 20 марта. В поддержку националиста и экс-главы одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко под зданием прошла акция протеста, которая завершилась обрисовкой дверей и фасада Офиса президента, и поджогом таблички с названием здания.

Сперва суд отправил Сергея Филимонова под круглосуточный домашний арест, а уже 28 апреля националисту изменили меру пресечения на ночной домашний арест. Сторона защиты "сына Перуна" ходатайствовала об отмене меры пресечения, считая ее необоснованной.

Telegram-канал "Политика страны", связанный с подсанкционным изданием "Страна", комментируя вчерашний инцидент с Филимоновым в "Борисполе", утверждает, что лидеру движения "Гонор" запрещен выезд за границу.

[ + – ] Сергея Филимонова сняли с рейса в "Борисполе"

Сам Сергей Филимонов в Facebook утверждает, что ему сняли запрет на въезд в Евросоюз, который был введен в качестве "наказания" за акцию под виллой экс-главы МВД Арсена Авакова в Италии.

Кто такой Сергей Филимонов

Сергей Филимонов — участник боевых действий на Донбассе, доброволец полка "Азов" и экс-руководитель киевской ячейки "Национального корпуса". В 2015 году был одним из организаторов радикального молодежного движения "Гонор". Помимо этого, Сергей Филимонов участвовал в блокаде оккупированного Крыма.

В 2015 году во время футбольного матча "Динамо" — "Челси" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве произошло нападение на чернокожих иностранных болельщиков. Среди провокаторов идентифицировали Сергея Филимонова.

[ + – ] Сергей Филимонов на НСК "Олимпийский", где избили чернокожих фанатов "Челси"

[ + – ] Избиение чернокожих фанатов на матче Динамо-Челси в Киеве

Первый громкий скандал с участием Сергея Филимонова случился в 2016 году, когда он блокировал вход в Киевгорстрой в знак протеста против новой строительства многоэтажного дома в Киеве. Правоохранители обвинили националиста в нападении на начальника полиции Киева Андрея Крищенко. Сторона обвинения требовала отправить Филимонова под стражу на два месяца, однако суд отпустил его на свободу.

Еще один скандал с участием Филимонова произошел в марте 2016 года, когда представители запрещенной "Коммунистической партии Украины" проводили акцию в Киеве с флагами СССР. Издание "Национальный корреспондент", приближенное к "Нацкорпусу", сообщило, что националисты сорвали акцию, забрав коммунистическую символику.

На видеоролике, который залит в Youtube, видно, как Сергей Филимонов со своими единомышленниками забросали мукой участников акции. А в одном из кадров лидер "Гонора" бьет человека ногой по голове, после чего тот теряет сознание.

[ + – ] Скандал с Филимоновым в Киеве

Сергей Филимонов не скрывает ультранационалистических взглядов, а в соцсетях можно найти фотографию лидера "Гонора" со свастикой на груди.

[ + – ] Лидер "Гонора" Сергей Филимонов Фото: Буквы

Сергей Филимонов — фильм "Носорог"

Кинолента, на премьеру которой националист летел в Венецию, является второй полнометражной работой Олега Сенцова. Работу над фильмом режиссер начал еще в 2012 году, однако из-за ареста написание сценария и съемки пришлось отложить до 2019 года. Фильм повествует о событиях в Украине в 1990-е годы. Главный герой ленты по кличке "Носорог", которого играет Сергей Филимонов, попадает в криминальный мир, где его ждет кровавые разборки и разные трудности. В украинских кинотеатрах премьера фильма "Носорог" состоится в следующем году, а на 10 сентября запланирован дебют киноленты на Венецианском кинофестивале.