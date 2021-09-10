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Підозрюваний у справі про погроми під ОП Філімонов прилетів до Італії, незважаючи на заборону на виїзд

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Глава "Гонору" Сергій Філімонов прилетів до Італії
Фото: facebook.com/Pravotvorets | Сергій Філімонов виїхав в Італію

Націоналіст безперешкодно пройшов європейський паспортний контроль напередодні прем'єри фільму Олега Сенцова "Носоріг", у якому він зіграв головну роль.

Лідер руху "Гонор" Сергій Філімонов, який проходить у ролі підозрюваного у справі про погроми перед Офісом президента України, прилетів до Венеції на прем'єру картини "Носоріг". Про це націоналіст розповів у своєму Facebook.

За словами Філімонова, він безперешкодно пройшов паспортний контроль на в'їзді до Євросоюзу. Як підтвердження лідер "Гонору" опублікував фотографію з європейського аеропорту.

Сергій Філімонов прилетів до Італії

Ще вчора, 9 вересня, Сергій Філімонов у своєму Facebook скаржився, що його зняли з літака в міжнародному аеропорту "Бориспіль", коли він прямував до Венеції на прем'єру фільму. Однак, причину зняття з рейсу націоналіст не назвав.

Як відомо, лідер радикального руху "Гонор" Сергій Філімонов проходить у ролі підозрюваного в справі про погроми перед Офісом президента України 20 березня. На підтримку націоналіста та ексглави одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка під будівлею пройшла акція протесту, яка завершилася обмалюванням дверей і фасаду Офісу президента та підпалом таблички з назвою будівлі.

Спершу суд відправив Сергія Філімонова під цілодобовий домашній арешт, а вже 28 квітня націоналісту змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт. Сторона захисту "сина Перуна" клопотала про скасування запобіжного заходу, вважаючи його необґрунтованим.

Telegram-канал "Политика Страны", пов'язаний з підсанкційним виданням "Страна", коментуючи вчорашній інцидент з Філімоновим у "Борисполі", стверджує, що лідеру руху "Гонор" заборонений виїзд за кордон.

Сергія Філімонова зняли з рейсу в "Борисполі"

Сам Сергій Філімонов у Facebook стверджує, що йому зняли заборону на в'їзд до Євросоюзу, яка була введена як "покарання" за акцію під віллою ексглави МВС Арсена Авакова в Італії.

Хто такий Сергій Філімонов

Сергій Філімонов — учасник бойових дій на Донбасі, доброволець полку "Азов" і екскерівник київського осередку "Національного корпусу". У 2015 році був одним з організаторів радикального молодіжного руху "Гонор". Крім цього, Сергій Філімонов брав участь у блокаді окупованого Криму.

У 2015 році під час футбольного матчу "Динамо" — "Челсі" в межах групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА на стадіоні НСК "Олімпійський" у Києві відбувся напад на чорношкірих іноземних уболівальників. Серед провокаторів ідентифікували Сергія Філімонова.

Сергій Філімонов на НСК "Олімпійський", де побили чорношкірих фанатів "Челсі"
Сергій Філімонов на НСК Олімпійський
Побиття чорношкірих фанатів на матчі Динамо-Челсі в Києві

Перший гучний скандал за участю Сергія Філімонова трапився у 2016 році, коли він блокував вхід до Київміськбуд на знак протесту проти нового будівництва багатоповерхового будинку в Києві. Правоохоронці звинуватили націоналіста в нападі на начальника поліції Києва Андрія Крищенка. Сторона звинувачення вимагала відправити Філімонова під варту на два місяці, проте суд відпустив його на свободу.

Ще один скандал за участю Філімонова стався в березні 2016 року, коли представники забороненої "Комуністичної партії України" проводили акцію в Києві з прапорами СРСР. Видання "Національний кореспондент", наближене до "Нацкорпусу", повідомило, що націоналісти зірвали акцію, забравши комуністичну символіку.

На відеоролику, який залитий у Youtube, видно, як Сергій Філімонов зі своїми однодумцями закидали борошном учасників акції. А в одному з кадрів лідер "Гонору" б'є чоловіка ногою по голові, після чого той втрачає свідомість.

Скандал з Філімоновим у Києві

Сергій Філімонов не приховує ультранаціоналістичних поглядів, а в соцмережах можна знайти фотографію лідера "Гонору" зі свастикою на грудях.

Сергій Філімонов зі свастикою на грудях
Лідер "Гонору" Сергій Філімонов
Фото: Букви

Сергій Філімонов — фільм "Носоріг"

Кінострічка, на прем'єру якої націоналіст летів до Венеції, є другою повнометражною роботою Олега Сенцова. Роботу над фільмом режисер почав ще у 2012 році, проте через арешт написання сценарію і зйомки довелося відкласти до 2019 року. Фільм оповідає про події в Україні в 1990-ті роки. Головний герой стрічки на прізвисько "Носоріг", якого грає Сергій Філімонов, потрапляє в кримінальний світ, де його чекає криваві зіткнення і різні труднощі. В українських кінотеатрах прем'єра фільму "Носоріг" відбудеться в наступному році, а на 10 вересня запланований дебют кінострічки на Венеційському кінофестивалі.

Сергій Філімонов у фільмі "Носоріг"