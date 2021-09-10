Підозрюваний у справі про погроми під ОП Філімонов прилетів до Італії, незважаючи на заборону на виїзд

Націоналіст безперешкодно пройшов європейський паспортний контроль напередодні прем'єри фільму Олега Сенцова "Носоріг", у якому він зіграв головну роль.

Лідер руху "Гонор" Сергій Філімонов, який проходить у ролі підозрюваного у справі про погроми перед Офісом президента України, прилетів до Венеції на прем'єру картини "Носоріг". Про це націоналіст розповів у своєму Facebook.

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За словами Філімонова, він безперешкодно пройшов паспортний контроль на в'їзді до Євросоюзу. Як підтвердження лідер "Гонору" опублікував фотографію з європейського аеропорту.

[ + – ] Сергій Філімонов прилетів до Італії

Ще вчора, 9 вересня, Сергій Філімонов у своєму Facebook скаржився, що його зняли з літака в міжнародному аеропорту "Бориспіль", коли він прямував до Венеції на прем'єру фільму. Однак, причину зняття з рейсу націоналіст не назвав.

Як відомо, лідер радикального руху "Гонор" Сергій Філімонов проходить у ролі підозрюваного в справі про погроми перед Офісом президента України 20 березня. На підтримку націоналіста та ексглави одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка під будівлею пройшла акція протесту, яка завершилася обмалюванням дверей і фасаду Офісу президента та підпалом таблички з назвою будівлі.

Спершу суд відправив Сергія Філімонова під цілодобовий домашній арешт, а вже 28 квітня націоналісту змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт. Сторона захисту "сина Перуна" клопотала про скасування запобіжного заходу, вважаючи його необґрунтованим.

Telegram-канал "Политика Страны", пов'язаний з підсанкційним виданням "Страна", коментуючи вчорашній інцидент з Філімоновим у "Борисполі", стверджує, що лідеру руху "Гонор" заборонений виїзд за кордон.

[ + – ] Сергія Філімонова зняли з рейсу в "Борисполі"

Сам Сергій Філімонов у Facebook стверджує, що йому зняли заборону на в'їзд до Євросоюзу, яка була введена як "покарання" за акцію під віллою ексглави МВС Арсена Авакова в Італії.

Хто такий Сергій Філімонов

Сергій Філімонов — учасник бойових дій на Донбасі, доброволець полку "Азов" і екскерівник київського осередку "Національного корпусу". У 2015 році був одним з організаторів радикального молодіжного руху "Гонор". Крім цього, Сергій Філімонов брав участь у блокаді окупованого Криму.

У 2015 році під час футбольного матчу "Динамо" — "Челсі" в межах групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА на стадіоні НСК "Олімпійський" у Києві відбувся напад на чорношкірих іноземних уболівальників. Серед провокаторів ідентифікували Сергія Філімонова.

[ + – ] Сергій Філімонов на НСК "Олімпійський", де побили чорношкірих фанатів "Челсі"

[ + – ] Побиття чорношкірих фанатів на матчі Динамо-Челсі в Києві

Перший гучний скандал за участю Сергія Філімонова трапився у 2016 році, коли він блокував вхід до Київміськбуд на знак протесту проти нового будівництва багатоповерхового будинку в Києві. Правоохоронці звинуватили націоналіста в нападі на начальника поліції Києва Андрія Крищенка. Сторона звинувачення вимагала відправити Філімонова під варту на два місяці, проте суд відпустив його на свободу.

Ще один скандал за участю Філімонова стався в березні 2016 року, коли представники забороненої "Комуністичної партії України" проводили акцію в Києві з прапорами СРСР. Видання "Національний кореспондент", наближене до "Нацкорпусу", повідомило, що націоналісти зірвали акцію, забравши комуністичну символіку.

На відеоролику, який залитий у Youtube, видно, як Сергій Філімонов зі своїми однодумцями закидали борошном учасників акції. А в одному з кадрів лідер "Гонору" б'є чоловіка ногою по голові, після чого той втрачає свідомість.

[ + – ] Скандал з Філімоновим у Києві

Сергій Філімонов не приховує ультранаціоналістичних поглядів, а в соцмережах можна знайти фотографію лідера "Гонору" зі свастикою на грудях.

[ + – ] Лідер "Гонору" Сергій Філімонов Фото: Букви

Сергій Філімонов — фільм "Носоріг"

Кінострічка, на прем'єру якої націоналіст летів до Венеції, є другою повнометражною роботою Олега Сенцова. Роботу над фільмом режисер почав ще у 2012 році, проте через арешт написання сценарію і зйомки довелося відкласти до 2019 року. Фільм оповідає про події в Україні в 1990-ті роки. Головний герой стрічки на прізвисько "Носоріг", якого грає Сергій Філімонов, потрапляє в кримінальний світ, де його чекає криваві зіткнення і різні труднощі. В українських кінотеатрах прем'єра фільму "Носоріг" відбудеться в наступному році, а на 10 вересня запланований дебют кінострічки на Венеційському кінофестивалі.