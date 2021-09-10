В Киеве проходят рейды по выявлению предприятий, нарушающих карантин

Проверки проводятся специальными мобильными группами исключительно в субъектах хозяйствования столицы во всех районах города.

Карантин в Киеве будет проверяться десятью мобильными группами правоохранителей. Они будут проводить рейды по контролю за соблюдением противоэпидемических ограничений в магазинах и других субъектах хозяйствования. В состав этих групп, в частности, входят полицейские, представители местных властей и сотрудники Госпродпотребслужбы. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил исполняющий обязанности начальника главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Дмитрий Байраченко.

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По его словам, карантин в Киеве будут контролировать в каждом отдельном районе города — будут действовать отдельные мобильные группы.

"В состав входят Национальная полиция, районная администрация, муниципальная охрана, Главное управление Госпродпотребслужбы, специалисты", — объяснил чиновник, добавив, что группы проводят проверки только субъектов хозяйствования.

Байраченко также сообщил, что за текущую неделю карантин в Киеве нарушили 27 раз, в связи с чем правоохранители составили соответствующие протоколы.

Помимо этого чиновник уточнил, что карантин в Киеве на данный момент находится на уровне "зеленой", а решение о переходе страны в "желтую" пока не принято правительством. Он добавил, что в четверг, 9 сентября, прошло заседание Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, в ходе которого было принято решение отложить вопрос о переходе в "желтую" зону до понедельника, 13 сентября.

"Далее будет решаться, отслеживаться по всем показателям, которые отражают необходимость перехода на другой уровень эпидопасности. Соответственно, на следующем заседании это будет решаться", — сказал представитель Госпродпотребслужбы.

Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин анонсировал проведение рейдов по выявлению нарушителей карантина среди граждан на объектах критической инфраструктуры.

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