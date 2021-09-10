У Києві проходять рейди щодо виявлення підприємств, які порушують карантин

Перевірки проводяться спеціальними мобільними групами виключно в суб'єктах господарювання столиці у всіх районах міста.

Карантин у Києві буде перевірятися десятьма мобільними групами правоохоронців. Вони будуть проводити рейди щодо контролю за дотриманням протиепідемічних обмежень у магазинах та інших суб'єктах господарювання. До складу цих груп, зокрема, входять поліцейські, представники місцевої влади та співробітники Держпродпотребслужби. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив виконувач обов'язків начальника головного управління Держпродпотребслужби в Києві Дмитро Байраченко.

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За його словами, карантин у Києві контролюватимуть у кожному окремому районі міста — діятимуть окремі мобільні групи.

"До складу входять Національна поліція, районна адміністрація, муніципальна охорона, Головне управління Держпродпотребслужби, фахівці", — пояснив чиновник, додавши, що групи проводять перевірки тільки суб'єктів господарювання.

Байраченко також повідомив, що за поточний тиждень карантин у Києві порушили 27 разів, у зв'язку з чим правоохоронці склали відповідні протоколи.

Крім цього чиновник уточнив, що карантин у Києві наразі знаходиться на "зеленому" рівні, а рішення про перехід країни в "жовтий" поки не ухвалене урядом. Він додав, що в четвер, 9 вересня, відбулося засідання Держкомісії з питань ТЕБ та НС, в процесі якого було ухвалене рішення відкласти питання про перехід у "жовту" зону до понеділка, 13 вересня.

"Далі буде вирішуватися, відстежуватися за всіма показниками, які відображають необхідність переходу на інший рівень епіднебезпеки. Відповідно, на наступному засіданні це буде вирішуватися", — сказав представник Держпродпотребслужби.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Ігор Кузін анонсував проведення рейдів щодо виявлення порушників карантину серед громадян на об'єктах критичної інфраструктури.

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