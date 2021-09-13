Нашли стафилококк: 93 человека отравились в школе Хмельницкого из-за сотрудников пищеблока

15 человек после отравления находятся в инфекционной больнице, другие 78 проходят лечение амбулаторно.

В хмельницкой школе НВО №1 в период с 8 по 10 сентября отравились 92 ученика и мама, которая контактировала со своим больным ребенком. Об этом информирует пресс-служба Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней.

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Начиная с 11 сентября в городе не зафиксировано новых случаев отравления.

92 ученика младших классов и женщина отравились после ЧП в учебном заведении Хмельницкого НВО №1. После массового отравления 15 пострадавших проходят лечение в инфекционной больнице, еще 78 — амбулаторно.

В ходе эпидемиологического расследования было установлено, что массовое отравление произошло после употребления в пищу блюд, приготовленных в пищевом блоке учебного заведения. Более того, эксперты смогли установить причину масштабного ЧП в хмельницкой школе. Как отмечают врачи, у четырех сотрудников обнаружили золотистый стафилококк.

"По состоянию на 13 сентября вспышка расшифрована — установлен источник возбудителя инфекции (у 4 работников персонала пищеблока из зева/носа и кала выделен золотистый стафилококк). Во время приготовления пищи произошло обсеменение сырья и продуктов: из 12 образцов пищевых продуктов в 3 блюдах — золотистый стафилококк (паэлья, шницель и другие); с 60 смывов в 27 образцах — золотистый стафилококк", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус рассказывал про массовое отравление детей в хмельницкой школе. Пострадавшими в ходе отравления оказались учащиеся 1-4 классов, которые питались в школьной столовой. За помощью к медикам с симптомами отравления обратились сперва 85 человек, а учебное заведение после ЧП перевели на дистанционный режим обучения.

Также Фокус сообщал про другое массовое отравление в Хмельницком. Около десяти сотрудников завода "SEBN UA" пожаловались на головокружение, головную боль, повышение температуры, жжение во рту и глазах, а четырех человек пришлось госпитализировать с симптомами отравления.