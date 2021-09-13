Знайшли стафілокок: 93 людини отруїлися в школі Хмельницького через співробітників харчоблоку

15 осіб після отруєння перебувають в інфекційній лікарні, інші 78 лікуються амбулаторно.

У хмельницькій школі НВО №1 у період з 8 по 10 вересня отруїлися 92 учнів і мама, яка контактувала зі своєю хворою дитиною. Про це інформує пресслужба Хмельницького обласного центру контролю і профілактики хвороб.

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Починаючи з 11 вересня, в місті не зафіксовано нових випадків отруєння.

92 учнів молодших класів і жінка отруїлися після НП в навчальному закладі Хмельницького НВО №1. Після масового отруєння 15 постраждалих лікуються в інфекційній лікарні, ще 78 — амбулаторно.

У ході епідеміологічного розслідування було встановлено, що масове отруєння сталося після вживання в їжу страв, приготованих у харчовому блоці навчального закладу. Більш того, експерти змогли встановити причину масштабного НП у хмельницької школі. Як відзначають лікарі, у чотирьох працівників був виявлений золотистий стафілокок.

"Станом на 13 вересня спалах розшифрований — встановлено джерело збудника інфекції (у 4 працівників персоналу харчоблоку із зіву/носа і калу виділено золотистий стафілокок). Під час приготування їжі відбулося обсіменіння сировини і продуктів: із 12 зразків харчових продуктів у 3 стравах — золотистий стафілокок (паелья, шніцель та інші); з 60 змивів у 27 зразках — золотистий стафілокок", — йдеться в повідомленні.

Раніше Фокус розповідав про масове отруєння дітей у хмельницькій школі. Постраждалими в ході отруєння виявилися учні 1-4 класів, які харчувалися в шкільній їдальні. За допомогою до медиків із симптомами отруєння звернулися спершу 85 чоловік, а навчальний заклад після НП перевели на дистанційний режим навчання.

Також Фокус повідомляв про інше масове отруєння в Хмельницькому. Близько десяти співробітників заводу "SEBN UA" поскаржилися на запаморочення, головний біль, підвищення температури, печіння в роті й очах, а чотирьох людей довелося госпіталізувати з симптомами отруєння.