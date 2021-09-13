"Мы тут бомжуем": украинская спортсменка с семьей застряли в аэропорту Лондона (видео)

Триатлонистка Ольга Ширяева застряла в аэропорту из-за задержки рейса МАУ, после чего несколько дней безуспешно пыталась связаться с представителями компании.

Украинская триатлонистка Ольга Ширяева с детьми и 65-летней матерью вынуждены "бомжевать" в аэропорту Лондона Хитроу из-за задержки рейса МАУ. Они смогли вылететь в Монреаль только 13 сентября. Видеообращение Ольга Ширяева опубликовала на своем канале в Youtube.

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По словам Ольги Ширяевой, ее семья купила билеты в авиакомпании МАУ из Борисполя в Монреаль (Канада) со стыковкой в Лондоне. Из-за того, что в украинском аэропорту задержали рейс в Великобританию, спортсменка с семьей не успели на регистрацию, и самолет в Канаду улетел без них.

Двое суток Ольга Ширяева со своей 65-летней мамой, и двумя детьми — 2 и 17 лет — вынуждены "бомжевать" в аэропорту Хитроу и спать на лавках перед гейтами.

"Мы не можем жить в аэропорту. С маленьким ребенком, пожилой мамой, без знания языка, без вещей и средств существования. Мы вторую ночь спим на лавках аэропорта и питаемся за огромные деньги в местных кафе. Никто из работников аэропорта нам помочь не может. Мы не можем ни лететь дальше, ни вернуться домой, так как билетов нет, или они через США (туда нет визы), или очень дорогие", — пожаловалась триатлонистка и добавила, что в Хитроу нет представителей МАУ, а сотрудники авиакомпании игнорируют телефонные звонки.

При обращении в авиакомпанию через электронную почту, как утверждает Ширяева, сотрудники присылают им стандартные ответы. Украинская спортсменка также пожаловалась, что они остались в британском аэропорту без вещей и не могут выйти из здания аэропорта.

"МАУ, отзовитесь, сделайте свою работу. Вот так жить мы больше не можем… И мы все тут бомжуем, в этом лофт-центре Европы, в цивилизованной стране, которая нас держит, мы выйти не можем, ничего сделать не можем…", — добавила Ольга Ширяева, едва сдерживая слезы.

[ + – ] Ольга Ширяева застряла в аэропорту Хитроу по вине МАУ

По данным издания PerepichkaNews, МАУ отреагировала на скандал с Ольгой Ширяевой. Авиакомпания, как утверждают источники, переоформила билеты, и семейство вылетело из аэропорта Хитроу в Монреаль днем, 13 сентября.

Пресс-служба авиакомпании МАУ в соцсетях никак не комментировала ситуацию с Ольгой Ширяевой, которой пришлось двое суток жить в лондонском аэропорту.

Ранее Фокус рассказывал про другой громкий скандал с авиакомпанией МАУ. Десятки пассажиров в "Борисполе" опоздали на рейс в Турцию по вине МАУ. Среди опоздавших на рейс — экс-звезда тревел-шоу "Орел и решка" Яна Метелкина, которая потребовала от авиакомпании возместить стоимость билета и компенсацию за рекламные интеграции в Турции.

Также Фокус сообщал, что в аэропорту "Борисполь" задержали рейсы в Анталию из-за отказа Турции. Людям пришлось ждать от 3 до 12 часов посадки на рейс из-за того, что власти Турции не предоставили разрешение на авиаперелеты.