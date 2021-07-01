Турция не разрешает: в аэропорту "Борисполь" задержали рейсы в Анталию

Клиентам авиакомпаний "Международные авиалинии Украины" и "Azur Air Ukraine" придется ждать вылета от 3 до 12 часов.

1 июля в международном аэропорту "Борисполь" задержали пять рейсов в Турцию. Об этом пресс-служба предприятия сообщила в Facebook.

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Вылет самолетов из Киева в Анталию предварительно перенесли на несколько часов. Как объяснили представители авиакомпаний "МАУ" и Azur Air Ukraine, задержка возникла из-за того, что Турция не предоставила разрешение на авиаперелеты.

Изменения произошли в расписании таких рейсов:

PS 6237 Киев-Анталия ("МАУ") с 2:00 отправку перенесли на 14:00;

PS 6233 Киев-Анталия ("МАУ") — с 03:00 на 17:30;

PS 5333 Киев-Анталия ("МАУ") - с 11:40 на 18:20;

PS 5331 Киев-Анталия ("МАУ") — с 05:00 на 11:00;

QU 4407 Киев-Анталия ("Azur Air Ukraine") — с 12:30 на 17:40.

Пресс-служба подчеркнула, что проблемы возникли по причинам, не зависящим от аэропорта. Предприятие призвало пассажиров следить за официальной информацией о рейсах от авиакомпаний, а также следить за временем вылета и статусом рейсов на сайте "Борисполя" или на страницах авиаперевозчиков.

В комментариях один из пассажиров сообщил, что в четверг без предупреждения перенесли рейс "МАУ" PS 5101 из Киева в Хургаду (Египет) с 3:35 на 11:55, а потом на 18:20. Как заявил другой комментатор, самолет авиакомпании "Роза Ветров" вылетел в турецкий город Даламан около 1:00.

Недавно Турция закрыла границы с шестью странами, в которых обнаружили новые штаммы коронавируса. По данным газеты Daily Sabah, ограничения вступили в силу с 1 июля, но пока не касаются Украины.

Ранее стало известно, что украинцы застряли в в аэропорту Турции из-за отсутствия электричества. По причине технических неполадок 30 июня задержали два рейса из аэропорта "Миляс-Бодрум" в Украину, не работал паспортный контроль.

В Харькове пассажиров не пустили на рейс SkyUp в Турцию из-за нехватки мест. Как оказалось, авиакомпания продала 210 билетов, хотя в салоне только 189 кресел. В итоге самолет улетел без пассажиров, оплативших места, им предложили написать заявления на имя представителя компании.