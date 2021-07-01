Туреччина не дозволяє: в аеропорту "Бориспіль" затримали рейси в Анталію

Клієнтам авіакомпаній "Міжнародні авіалінії України" і "Azur Air Ukraine" доведеться чекати вильоту від 3 до 12 годин.

1 липня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримали пʼять рейсів до Туреччини. Про це пресслужба підприємства повідомила у Facebook.

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Виліт літаків з Києва до Анталії попередньо перенесли на кілька годин. Як пояснили представники авіакомпаній "МАУ" та Azur Air Ukraine, затримка виникла через те, що Туреччина не надала дозвіл на авіаперельоти.

Зміни відбулися в розкладі таких рейсів:

PS 6237 Київ-Анталія ("МАУ") з 2:00 відправлення перенесли на 14:00;

PS 6233 Київ-Анталія ("МАУ") — з 03:00 на 17:30;

PS 5333 Київ-Анталія ("МАУ") — з 11:40 На 18:20;

PS 5331 Київ-Анталія ("МАУ") — з 05:00 на 11:00;

QU 4407 Київ-Анталія ("Azur Air Ukraine") — з 12:30 на 17:40.

Пресслужба підкреслила, що проблеми виникли з причин, не залежних від аеропорту. Підприємство закликало пасажирів стежити за офіційною інформацією про рейси від авіакомпаній, а також стежити за часом вильоту і статусом рейсів на сайті "Борисполя" або на сторінках авіаперевізників.

У коментарях один з пасажирів повідомив, що в четвер без попередження перенесли рейс "МАУ" PS 5101 з Києва до Хургади (Єгипет) з 3:35 на 11:55, а потім на 18:20. Як заявив інший коментатор, літак авіакомпанії "Роза Вітрів" вилетів до турецького міста Даламан близько 1:00.

Нещодавно Туреччина закрила кордон з Грузією з шістьма країнами, у яких виявили нові штами коронавірусу. За даними газети Daily Sabah, обмеження вступили в силу з 1 липня, але поки не стосуються України.

Раніше стало відомо, що українці застрягли в в аеропорту Туреччини через відсутність електрики. Через технічні неполадки 30 червня затримали два рейси з аеропорту "Міляс-Бодрум" в Україну, не працював паспортний контроль.

У Харкові пасажирів не пустили на рейс SkyUp до Туреччини через брак місць. Як виявилося, авіакомпанія продала 210 квитків, хоча в салоні тільки 189 крісел. У результаті літак полетів без пасажирів, які оплатили місця, їм запропонували написати заяви на імʼя представника компанії.