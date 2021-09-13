"Ми тут бомжуємо": українська спортсменка з сім'єю застрягли в аеропорту Лондона (відео)

Триатлоністка Ольга Ширяєва застрягла в аеропорту через затримку рейсу МАУ, після чого кілька днів безуспішно намагалася зв'язатися з представниками компанії.

Українська триатлоністка Ольга Ширяєва з дітьми і 65-річною матір'ю змушені "бомжувати" в аеропорту Лондона Гітроу через затримку рейсу МАУ. Вони змогли вилетіти в Монреаль тільки 13 вересня. Відеозвернення Ольга Ширяєва опублікувала на своєму каналі в Youtube.

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За словами Ольги Ширяєвої, її сім'я купила квитки в авіакомпанії МАУ з Борисполя в Монреаль (Канада) зі стикуванням у Лондоні. Через те, що в українському аеропорту затримали рейс до Великобританії, спортсменка з сім'єю не встигли на реєстрацію, і літак у Канаду полетів без них.

Дві доби Ольга Ширяєва зі своєю 65-річною мамою, і двома дітьми — 2 і 17 років — змушені "бомжувати" в аеропорту Гітроу і спати на лавках перед гейтами.

"Ми не можемо жити в аеропорту. З маленькою дитиною, літньою мамою, без знання мови, без речей і засобів існування. Ми другу ніч спимо на лавках аеропорту і харчуємося за величезні гроші в місцевих кафе. Ніхто з працівників аеропорту нам допомогти не може. ми не можемо ні летіти далі, ні повернутися додому, тому що квитків немає, або вони через США (туди немає візи), або дуже дорогі", — поскаржилася триатлоністка і додала, що в Гітроу немає представників МАУ, а співробітники авіакомпанії ігнорують телефонні дзвінки .

При зверненні в авіакомпанію через електронну пошту, як стверджує Ширяєва, співробітники надсилають їм стандартні відповіді. Українська спортсменка також поскаржилася, що вони залишилися в британському аеропорту без речей і не можуть вийти з будівлі аеропорту.

"МАУ, відгукніться, зробіть свою роботу. Ось так жити ми більше не можемо… І ми всі тут бомжуємо, в цьому лофт-центрі Європи, в цивілізованій країні, яка нас тримає, ми вийти не можемо, нічого зробити не можемо…", — додала Ольга Ширяєва, ледь стримуючи сльози.

[ + – ] Ольга Ширяєва застрягла в аеропорту Гітроу з вини МАУ

За даними видання PerepichkaNews, МАУ відреагувала на скандал з Ольгою Ширяєвою. Авіакомпанія, як стверджують джерела, переоформила квитки, і сімейство вилетіло з аеропорту Гітроу в Монреаль вдень, 13 вересня.

Пресслужба авіакомпанії МАУ в соцмережах ніяк не коментувала ситуацію з Ольгою Ширяєвою, якій довелося дві доби жити в лондонському аеропорту.

Раніше Фокус розповідав про інший гучний скандал із авіакомпанією МАУ. Десятки пасажирів у "Борисполі" запізнилися на рейс до Туреччини з вини МАУ. Серед тих, хто запізнився на рейс — ексзірка тревелшоу "Орел і решка" Яна Метьолкіна, яка зажадала від авіакомпанії відшкодувати вартість квитка і компенсацію за рекламні інтеграції в Туреччині.

Також Фокус повідомляв, що в аеропорту "Бориспіль" затримали рейси в Анталію через відмову Туреччини. Людям довелося чекати від 3 до 12 годин посадки на рейс через те, що влада Туреччини не надала дозвіл на авіаперельоти.