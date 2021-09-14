Судья Виталий Писанец умер в результате черепно-мозговой травмы, — СМИ

Правоохранителям теперь предстоит выяснить, было ли это падение случайным или судья упал после конфликта со следователем.

Судья Печерского районного суда Киева Виталий Писанец скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Об этом сообщают Вести, ссылаясь на свои источники в силовых ведомствах.

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По словам журналистов, специалисты провели судебно-медицинскую экспертизу путем вскрытия тело покойного судьи Виталия Писанца и установили причину его смерти.

Сообщается, что судья Печерского райсуда Киева Виталий Писанец умер в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

По данным осведомленного источника, судья Виталий Писанец мог получить тяжелую травму при падении. Правоохранителям теперь предстоит выяснить, было ли это падение случайным или погибший упал после конфликта со следователем Соломенского управления полиции Евгением Хоменко.

Пресс-службы Офиса генпрокурора Украины и Госбюро расследований пока официально не сообщали о результатах проведения судебно-медицинской экспертизы по установлению причины смерти Виталия Писанца под Киевом 11 сентября.

Кто такой Виталий Писанец?

Судья Виталий Писанец с 1998 по 2015 году работал в Свердловском городском суде Луганской области. В Печерский районный суд Киева Виталий Писанец был переведен в 2015 году указом президента Петра Порошенко.

Во время работы в Свердловском городском суде на Виталия Писанца было совершено нападение. В результате избиения судья получил перелом черепа и кровоизлияние. Нападение на Виталия Писанца могли организовать из-за его профессиональной деятельности.

Виталий Писанец во время работы в Печерском районном суде Киева участвовал в нескольких громких делах: рассматривал дело обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука и продлевал меры пресечения фигурантам дела Шеремета.

Фокус сообщал, что судья Виталий Писанец умер 11 сентября под Киевом. Накануне смерти судья отдыхал в компании адвоката Петра Онопенко и следователя Соломенского районного управления полиции Евгения Хоменко. Сперва сообщалось, что между Писанцом и Хоменко возник конфликт, в ходе которого судья ударил следователя в лицо. Через 40 минут у судьи пошла кровь из носа, он потерял сознание и скончался до приезда скорой помощи.

Позже Фокус рассказывал, что очевидцы сообщили новые подробности смерти Виталия Писанца. По словам очевидцев, у судьи Печерского районного суда не было никакого конфликта с товарищами, с которыми он отдыхал под Киевом. Виталию Писанцу резко стало плохо, он потерял сознание, а скорую на место ЧП вызвали адвокат и следователь, с которыми отдыхал судья Печерского райсуда.