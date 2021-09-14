Суддя Віталій Писанець помер у результаті черепно-мозкової травми, — ЗМІ

Правоохоронцям тепер належить з'ясувати, чи було це падіння випадковим, чи суддя впав після конфлікту зі слідчим.

Суддя Печерського районного суду Києва Віталій Писанець помер у результаті закритої черепно-мозкової травми. Про це повідомляють Вести, посилаючись на свої джерела в силових відомствах.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами журналістів, фахівці провели судово-медичну експертизу шляхом розтину тіла покійного судді Віталія Писанця і встановили причину його смерті.

Повідомляється, що суддя Печерського райсуду Києва Віталій Писанець помер у результаті закритої черепно-мозкової травми.

За даними поінформованого джерела, суддя Віталій Писанець міг отримати важку травму при падінні. Правоохоронцям тепер належить з'ясувати, чи було це падіння випадковим, чи загиблий впав після конфлікту зі слідчим Солом'янського управління поліції Євгеном Хоменком.

Пресслужби Офісу генпрокурора України та Держбюро розслідувань поки офіційно не повідомляли про результати проведення судово-медичної експертизи щодо встановлення причини смерті Віталія Писанця під Києвом 11 вересня.

Хто такий Віталій Писанець?

Суддя Віталій Писанець з 1998 по 2015 роки працював у Свердловському міському суді Луганської області. У Печерський районний суд Києва Віталій Писанець був переведений у 2015 році указом президента Петра Порошенка.

Під час роботи в Свердловському міському суді на Віталія Писанця було скоєно напад. У результаті побиття суддя отримав перелом черепа і крововилив. Напад на Віталія Писанця могли організувати через його професійну діяльність.

Віталій Писанець під час роботи в Печерському районному суді Києва брав участь у декількох гучних справах: розглядав справу обвинуваченого в державній зраді Віктора Медведчука і продовжував запобіжний захід фігурантам справи Шеремета.

Фокус повідомляв, що суддя Віталій Писанець помер 11 вересня під Києвом. Напередодні смерті суддя відпочивав у компанії адвоката Петра Онопенка і слідчого Солом'янського районного управління поліції Євгена Хоменка. Спершу повідомлялося, що між Писанцем і Хоменком виник конфлікт, у ході якого суддя вдарив слідчого в обличчя. Через 40 хвилин у судді пішла кров з носа, він знепритомнів і помер до приїзду швидкої допомоги.

Пізніше Фокус розповідав, що очевидці повідомили нові подробиці смерті Віталія Писанця. За словами очевидців, у судді Печерського районного суду не було ніякого конфлікту з товаришами, з якими він відпочивав під Києвом. Віталію Писанцю різко стало погано, він знепритомнів, а швидку на місце НП викликали адвокат і слідчий, з якими відпочивав суддя Печерського райсуду.