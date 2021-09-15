В Одессе собираются обогревать город водой из моря

Температура в море даже в самые холодные дни не опускается ниже +6 градусов, а значит, теплом этой воды можно пользоваться.

В Одессе для обогрева города в холодное время года могут использовать морскую воду, которая попадает в систему с помощью тепловых насосов. Об альтернативном решении проблем в отопительный период рассказала руководитель коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова.

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"В море температура воды не опускается зимой, даже в самые холодные дни, ниже +6°C. Мы можем забирать это тепло", — пояснила она.

На реализацию такого проекта требуется от трех до пяти лет. По словам главы "ТГО", для того, чтобы использовать такую технологию в промышленных масштабах, необходима модернизация большой части тепловой инфраструктуры города.

При этом, Одесский горсовет выделил дотации в размере 360 млн гривен на отопление города.

Подобные решения уже применяются в европейских странах. Так французская энергетическая компания Engie, которая занимается разработкой и внедрением проектов, в том числе с использованием альтернативных источников, использовала тепловую энергию Средиземного моря для обогрева и охлаждения зданий в Марселе. Для этого была построена морская геотермальная электростанция Thassalia, стоимостью 35 млн евро.

Развитие морской геотермальной энергетики весьма актуально на сегодняшний день. Она имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной тепловой, прежде всего, с точки зрения экологии, поскольку способствует уменьшению парникового эффекта.

По состоянию на сегодня в Украине нет действующих геотермальных электростанций. Это объясняется, в частности, нехваткой надлежащего нормативного регулирования деятельности в сфере геотермальной энергетики.

Напомним, что в прошлом году в Крыму собрались применить израильскую практику опреснения морской воды, поскольку Украина прекратила подачу пресной воды после аннексии полуострова в 2014 году.

В прошлом году во время отопительного сезона Украина дополнительно закачала в хранилища до 3 млрд кубометров газа.