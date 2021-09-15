В Одесі збираються обігрівати місто водою з моря

Температура в морі навіть у найхолодніші дні не опускається нижче +6 градусів, а значить, теплом цієї води можна користуватися.

В Одесі для обігріву міста в холодну пору року можуть використовувати морську воду, яка потрапляє в систему за допомогою теплових насосів. Про альтернативне вирішення проблем в опалювальний період розповіла керівниця комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси" Анна Позднякова.

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"У морі температура води не опускається взимку, навіть у найхолодніші дні, нижче +6°C. Ми можемо забирати це тепло", — пояснила вона.

На реалізацію такого проєкту потрібно від трьох до п'яти років. За словами глави "ТМО", для того, щоб використовувати таку технологію в промислових масштабах, необхідна модернізація великої частини теплової інфраструктури міста.

При цьому, Одеська міськрада виділила дотації в розмірі 360 млн гривень на опалення міста.

Подібні рішення вже застосовуються в європейських країнах. Так французька енергетична компанія Engie, яка займається розробкою і впровадженням проєктів, зокрема з використанням альтернативних джерел, використовувала теплову енергію Середземного моря для обігріву й охолодження будинків у Марселі. Для цього була побудована морська геотермальна електростанція Thassalia, вартістю 35 млн євро.

Розвиток морської геотермальної енергетики вельми актуальний на сьогоднішній день. Вона має низку переваг порівняно з традиційною тепловою, перш за все, з точки зору екології, оскільки сприяє зменшенню парникового ефекту.

Станом на сьогодні в Україні немає геотермальних електростанцій в дії. Це пояснюється, зокрема, браком належного нормативного регулювання діяльності у сфері геотермальної енергетики.

Нагадаємо, що в минулому році в Криму збиралися застосувати ізраїльську практику опріснення морської води, оскільки Україна припинила подавання прісної води після анексії півострова в 2014 році.

У минулому році під час опалювального сезону Україна додатково закачала в сховища до 3 млрд кубометрів газу.