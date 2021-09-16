Минздрав назвал четыре области, которые могут попасть в "красную" зону карантина

На данный момент под угрозой введения жестких карантинных ограничений находятся западные регионы Украины — там зафиксирована большая загруженность больничных коек.

На данный момент под угрозой попадания в "красную" зону адаптивного карантина из-за ухудшения ситуации с коронавирусом находятся четыре области Украины — Черновицкая, Тернопольская, Волынская и Закарпатская. Об этом в интервью изданию "Слово и дело" заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

По его словам, в этих областях наблюдаются высокие показатели загруженности больничных коек и мест с кислородом. При этом министр отметил, что хоть в Киеве и в Харькове в абсолютных числах больше больных чем в западном регионе, однако в расчете на 100 тысяч населения именно Черновицкая, Тернопольская, Волынская и Закарпатская области "страдают больше".

"Если мы увидим, что будет угроза сверхнагрузки на систему здравоохранения, тогда будем предлагать ввести красный уровень эпидемической опасности в конкретной области", — сказал Ляшко.

Напомним, недавно Кабинет министров принял постановление, согласно которому в "красной" зоне карантина заведения общественного питания смогут продолжить работу при условии, если весь персонал будет полностью вакцинирован от коронавируса. То же условие касается и посетителей.

Ранее Фокус сообщал, что уже вскоре Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может рассмотреть вопрос о введении режима "желтой" зоны по всей Украине.