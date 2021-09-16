МОЗ назвало чотири області, які можуть потрапити в "червону" зону карантину

Наразі під загрозою введення жорстких карантинних обмежень перебувають західні регіони України — там зафіксована велика завантаженість лікарняних ліжок.

Зараз під загрозою потрапляння в "червону" зону адаптивного карантину через погіршення ситуації з коронавірусом перебувають чотири області України — Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська. Про це в інтерв'ю виданню "Слово і діло" заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

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За його словами, в цих областях спостерігаються високі показники завантаженості лікарняних ліжок і місць із киснем. При цьому міністр зазначив, що хоч у Києві та Харкові в абсолютних числах більше хворих, ніж у західному регіоні, проте в розрахунку на 100 тисяч населення саме Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська області "страждають більше".

"Якщо ми побачимо, що буде загроза наднавантаження на систему охорони здоров'я, тоді пропонуватимемо ввести червоний рівень епідемічної небезпеки в конкретній області", — сказав Ляшко.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою в "червоній" зоні карантину заклади громадського харчування зможуть продовжити роботу за умови, якщо весь персонал буде повністю вакцинований від коронавірусу. Та ж умова стосується і відвідувачів.

Раніше Фокус повідомляв, що вже незабаром Державна комісія з питань ТЕБ та НС може розглянути питання про введення режиму "жовтої" зони по всій Україні.