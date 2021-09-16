В киевском ЖК должник по коммуналке ударил электрика молотком

По адресу, где проживает обидчик, числится долг за коммуналку более чем в 50 000 грн. Пострадавший электрик госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой.

На территории столичного ЖК "Яскравый" местный житель напал с молотком на сотрудника ООО "Ивестбудгалычына" при выполнении его функциональных обязанностей. Мужчина совершил нападение в тот момент, когда электрик занимался развешиванием петель на электрощитовых в доме. Об этом сообщает Telegram-канал ЖК "Яскравый"

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Житель дома 37 по улице Семьи Кульженко некий Базелицкий С.В. набросился на электрик с молотком и нанес ему тяжелую черепно-мозговую травму. В результате была вызвана полиция и скорая помощь, которая госпитализировала потерпевшего. В компании утверждают, что Базелицкий не первый раз вступает в конфликт с потерпевшим, предыдущая стычка двух мужчин окончилась перепалкой. Также известно, что по адресу, где проживает обидчик, числится долг по оплате за коммунальные услуге в размере более чем 50 000 гривен.

Напоминаем, что в августе 2021 в Украине официально отменили ограничения на отключение должников от коммунальных услуг.

Также у должников будут арестовывать счета в банках, если суд подтвердит факт задолженности. Полномочия на арест счетов будут предоставлены Государственной исполнительной службой и частным исполнителям.