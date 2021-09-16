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У київському ЖК боржник з комуналки вдарив електрика молотком

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ЖК "Яскравий", електрик
Напад на співробітника ЖК "Яскравий"

За адресою, де проживає кривдник, числиться борг за комуналку більш ніж 50 000 грн. Потерпілий електрик госпіталізований із важкою черепно-мозковою травмою.

На території столичного ЖК "Яскравий" місцевий житель напав з молотком на співробітника ТОВ "Івестбудгаличина" при виконанні його функціональних обов'язків. Чоловік напав у той момент, коли електрик займався розвішуванням петель на електрощитових у будинку. Про це повідомляє Telegram-канал ЖК "Яскравий"

Мешканець будинку 37 по вулиці Сім'ї Кульженко Базелицький С.В. накинувся на електрика з молотком і завдав йому важкої черепно-мозкової травми. В результаті викликали поліцію та швидку допомогу, яка госпіталізувала потерпілого. У компанії стверджують, що Базелицький не вперше вступає в конфлікт із потерпілим, попередня сутичка двох чоловіків закінчилася перестрілкою. Також відомо, що за адресою, де проживає кривдник, числиться борг за оплату комунальних послуг в розмірі більш ніж 50 000 гривень.

жк Яскраве, напад на електрика

Нагадуємо, що в серпні 2021 в Україні офіційно скасували обмеження на відключення боржників від комунальних послуг.

Також у боржників арештовуватимуть рахунки в банках, якщо суд підтвердить факт заборгованості. Повноваження на арешт рахунків будуть надані Державній виконавчій службі та приватним виконавцям.