"Белорусский дом в Украине" сообщил о задержании своей волонтерки сотрудниками СБУ

Накануне активистка помогла с легализацией в Украине бывшему белорусскому правоохранителю. По данным организации, кроме нее задержаны еще четыре человека.

"Белорусский дом в Украине" сообщил о задержании сотрудниками Службы безопасности Украины волонтерки Алены Жаркевич, которая помогала с легализацией бывшего сотрудника правоохранительных органов Беларуси. Помимо нее силовики задержали еще четырех человек. Об это сообщил телеграм-канал организации.

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"Сегодня утром пришла новость о том, что волонтер Алена Жаркевич, которая занималась помощью вынужденным релокантам из Беларуси, задержана Службой Безопасности Украины", — говорится в публикации.

По словам авторов поста, волонтерка помогла "сотням белорусов", которые оказались в Украине "без крыши над головой, а иногда и без документов". Также организация утверждает, что в среду, 15 сентября, она помогла с легализацией бывшего силовика, который одним из первых "отказался бить протестующих" в Беларуси и уволился после начала массовых акций в республике.

Помимо этого "Белорусский дом в Украине" сообщил, что еще одну девушку силовики доставили "из другого места проживания в Киеве".

"Проводятся "беседы". Предоставляется классический выбор "сотрудничество или депортация". Данные всех пятерых установлены. Часть правозащитного поля беларусов считает, что надо подождать и не распространять информацию", — говорится в посте.

Всего, по последним данным, задержаны пять человек. Организация утверждает, что одним из задержанных является человек по имени Виталий Таргонский.

"Его также вербуют и угрожают высылкой, со слов близких. Виталий находился некоторое время в Польше и решил вернуться в Киев. По международным нормам, выслать его могут только в Польшу", — пишет организация.

Также "Белорусский дом в Украине" со ссылкой на близких задержанных сообщил, что "слежка за задержанными велась давно".

"Все похоже на спланированную операцию, а не случайную профилактическую беседу", — добавили в организации.

Напомним, 3 августа в одном из парков Киева нашли повешенным руководителя организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова. Его соратники утверждали, что за активистом велась слежка.

Ранее Фокус анализировал версии смерти Шишова.