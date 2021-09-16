"Білоруський дім в Україні" повідомив про затримання своєї волонтерки співробітниками СБУ

Напередодні активістка допомогла з легалізацією в Україні колишньому білоруському правоохоронцю. За даними організації, крім неї, затримано ще чотири людини.

"Білоруський дім в Україні" повідомив про затримання співробітниками Служби безпеки України волонтерки Олени Жаркевич, яка допомагала з легалізацією колишнього співробітника правоохоронних органів Білорусі. Крім неї, силовики затримали ще чотирьох осіб. Про це повідомив телеграм-канал організації.

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"Сьогодні вранці прийшла новина про те, що волонтерка Олена Жаркевич, яка займалася допомогою вимушеним релокантам з Білорусі, затримана Службою Безпеки України", — йдеться в публікації.

За словами авторів поста, волонтерка допомогла "сотням білорусів", які опинилися в Україні "без даху над головою, а іноді і без документів". Також організація стверджує, що в середу, 15 вересня, вона допомогла з легалізацією колишнього силовика, який одним з перших "відмовився бити протестувальників" у Білорусі і звільнився після початку масових акцій в республіці.

Крім цього, "Білоруський дім в Україні" повідомив, що ще одну дівчину силовики доставили "з іншого місця проживання в Києві".

"Проводяться "бесіди". Надається класичний вибір "співпраця або депортація". Дані всіх п'ятьох встановлені. Частина правозахисного поля білорусів вважає, що треба почекати і не поширювати інформацію", — йдеться в пості.

Усього, за останніми даними, затримано п'ятьох осіб. Організація стверджує, що одним із затриманих є чоловік на ім'я Віталій Таргонський.

"Його також вербують і загрожують висилкою, зі слів близьких. Віталій перебував деякий час у Польщі і вирішив повернутися до Києва. За міжнародними нормами, вислати його можуть тільки в Польщу", — пише організація.

Також "Білоруський дім в Україні" з посиланням на близьких затриманих повідомив, що "стеження за затриманими велася давно".

"Усе схоже на сплановану операцію, а не випадкову профілактичну бесіду", — додали в організації.

Нагадаємо, 3 серпня в одному з парків Києва знайшли повішеним керівника організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова. Його соратники стверджували, що за активістом велося стеження.

Раніше Фокус аналізував версії смерті Шишова.