"Так убирают наверняка": названы две основные версии взрыва автомобиля в Днепре (видео)

Для подрыва автомобиля, по информации журналистов, неизвестные могли заложить взрывное устройство, которое было прикреплено к днищу и сработало, как только водитель сел в транспорт.

Взрыв в Днепре 15 сентября 2021 года, произошедший в автомобиле и унесший жизни спикера ГСЧС Дарьи Гречищевой и ветерана АТО Алексея Кавлака, мог произойти из-за самодельного взрывного устройства, закрепленного к днищу транспорта. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на свои источники в силовых ведомствах.

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Взрыв в Днепре — что утверждают правоохранители

Как утверждают следователи, взрыв в Днепре 15 сентября 2021 года мог произойти из-за самодельного взрывного устройства.

Один из осведомленных источников добавил, что взрывное устройство злоумышленники могли прикрепить к днищу автомобиля, и мощная вспышка прогремела в тот момент, когда водитель сел в транспортное средство.

"По данным следствия, в автомобиле было установлено самодельное взрывное устройство", — добавил инсайдер из силовых ведомств.

Источник агентства УНН в силовых ведомствах отметил, что взрыв был снаружи, а не изнутри, что говорит об установке соответствующего устройства под сам автомобиль.

[ + – ] Взрыв в Днепре 15 сентября 2021 года

Взрыв в Днепре — основные версии

Как отметил экс-глава криминальной разведки МВД Валерий Кур, под автомобиль могли заложить взрывчатку в 1-2 кг в тротиловом эквиваленте. Взрыв в Днепре, по мнению эксперта, имеет две основные версии.

"Я считаю, что здесь должны быть две версии. Первая, с учетом войны — это агрессор. Рядом находиться враг, идет война и я бы не исключал эту версию", — заявил он и отметил, что не стоит исключать версию криминальных разборок.

При этом предположение, что взрыв в Днепре 15 сентября 2021 года мог произойти из-за неосторожного обращения со взрывчаткой является ошибочной. Ведь в результате инцидента погибли люди, которые разбираются в данной теме.

Валерий Кур, цитируя своих инсайдеров в силовых ведомствах, заявил, что под автомобиль могли заложить взрывное устройство примерно в 1-2 кг в тротиловом эквиваленте. Экс-глава криминальной разведки МВД также заинтересовался мощностью взрыва — "так убирают наверняка, чтобы не осталось ни людей, ни следов".

"Машину разворотило очень сильно, поэтому я думаю, что здесь вторая версия про криминальные разборки тоже подходит. Потому что, если работают спецслужбы и профессионалы, то есть выражение кирпич упал удобней с точки зрения не резонансности. А тут как будто демонстративно, цинично демонстрирует свое пренебрежительное отношение к обществу и власти… Если это работа спецслужб нашего врага, то это явная демонстрация. Профессионалы обычно так не работают. Второе, это с целью скрыть какие-то вещественные доказательства. Одним словом, не исключаются криминальные разборки, связанные с какими-то материальными выгодами. Но хочу подчеркнуть — это взгляд со стороны. Очень важно мнение специалистов, работающих на месте, и заключения по результатам экспертиз, — подытожил бывший силовик.

Ранее Фокус рассказывал про взрыв в Днепре 15 сентября 2021 года. В результате ЧП погибли двое человек — пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Кавлак.

Позже Фокус в своей статье разбирался, мог ли быть взрыв в Днепре 15 сентября 2021 года террористическим актом.