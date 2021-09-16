"Так прибирають напевно": названі дві основні версії вибуху автомобіля в Дніпрі (відео)

Для підриву автомобіля, за інформацією журналістів, невідомі могли закласти вибуховий пристрій, який був прикріплений до днища і спрацював, щойно водій сів у транспорт.

Вибух у Дніпрі 15 вересня 2021 року відбувся в автомобілі та забрав життя спікерки ДСНС Дар'ї Гречищевої і ветерана АТО Олексія Кавлака, міг статися через саморобний вибуховий пристрій, прикріплений до днища транспорту. Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на свої джерела в силових відомствах.

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Вибух у Дніпрі — що стверджують правоохоронці

Як стверджують слідчі, вибух у Дніпрі 15 вересня 2021 року міг статися через саморобний вибуховий пристрій.

Одне з обізнаних джерел додало, що вибуховий пристрій зловмисники могли прикріпити до днища автомобіля, і потужний спалах прогримів у той момент, коли водій сів у транспортний засіб.

"За даними слідства, в автомобілі був встановлений саморобний вибуховий пристрій", — додав інсайдер із силових відомств.

Джерело агентства УНН у силових відомствах зазначило, що вибух був зовні, а не зсередини, що говорить про встановлення відповідного пристрою під сам автомобіль.

[ + – ] Вибух у Дніпрі 15 вересня 2021 року

Вибух у Дніпрі — основні версії

Як зазначив ексглава кримінальної розвідки МВС Валерій Кур, під автомобіль могли закласти вибухівку 1-2 кг у тротиловому еквіваленті. Вибух у Дніпрі, на думку експерта, має дві основні версії.

"Я вважаю, що тут повинні бути дві версії. Перша, з урахуванням війни — це агресор. Поряд знаходиться ворог, триває війна і я б не заперечував цю версію", — заявив він і зазначив, що не варто усувати версію кримінальних розбирань.

При цьому припущення, що вибух у Дніпрі 15 вересня 2021 року міг статися через необережне поводження з вибухівкою є помилковим. Адже внаслідок інциденту загинули люди, які розбираються в цій темі.

Валерій Кур, цитуючи своїх інсайдерів у силових відомствах, заявив, що під автомобіль могли закласти вибуховий пристрій приблизно 1-2 кг у тротиловому еквіваленті. Ексглава кримінальної розвідки МВС також зацікавився потужністю вибуху — "так прибирають напевно, щоб не залишилося ні людей, ні слідів".

"Машину розвернуло дуже сильно, тому я думаю, що тут друга версія про кримінальні розбирання теж підходить. Тому що, якщо працюють спецслужби і професіонали, тобто вираз цеглина впала зручніше з точки зору не резонансності. А тут ніби демонстративно, цинічно демонструє своє зневажливе ставлення до суспільства і влади... Якщо це робота спецслужб нашого ворога, то це очевидна демонстрація. Професіонали зазвичай так не працюють. Друге, це з метою приховати якісь речові докази. Одним словом, не заперечуються кримінальні розбирання, пов'язані з якимись матеріальними вигодами. Але хочу підкреслити — це погляд із боку. Дуже важлива думка фахівців, які працюють на місці, і висновки за результатами експертиз", — підсумував колишній силовик.

Раніше Фокус розповідав про вибух у Дніпрі 15 вересня 2021 року. Унаслідок НП загинули двоє осіб — прессекретарка ДСНС у Дніпропетровській області Дарина Гречищева і ветеран АТО Олексій Кавлак.

Пізніше Фокус у своїй статті розбирався, чи міг бути вибух у Дніпрі 15 вересня 2021 року терористичним актом.