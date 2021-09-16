За разжигание вражды: Нацсовет просит суд забрать лицензию у телеканала "Наш"

В суд Нацсовет обратился из-за высказываний гостей телеканала, хотя руководство настаивает на том, что им всего лишь "предоставили платформу". Поэтому претензии госрегулятору нужно адресовать выступающим.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратился в Окружной административный суд Киева (ОАСК) с иском, в котором он просит лишить ООО "НАШ 365", владеющий телеканалом "НАШ", лицензии. Иск подан на основании решения по результатам внеплановой невыездной проверки компании. Об этом информирует пресс-служба ОАСК.

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"Нацсовет просит суд аннулировать лицензию на вещание для телеканала "НАШ 365". Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева. Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", — говорится в сообщении.

В решении Нацсовета говорится о признании наличия разжигания национальной, расовой и религиозной вражды и ненависти в высказываниях в эфире ООО "Наш 365".

Что предшествовало обращению в суд?

Телеканал неоднократно получал предупреждения от Нацсовета, в частности после того как 4 мая 2021 года гостем студии стал лидер запрещенной в Украине коммунистической партии Петр Симоненко. Во время интервью политик враждебно высказывался о Православной Церкви Украины. Также были зафиксированы высказывания Елены Бондаренко, которые регулятор определил, как высказывания, которые направлены на разжигание вражды и основываются на неподтвержденных фактах. В Нацсовете считают что, публичные высказывания Елены Бондаренко содержат иррациональные утверждения о существовании признаков дискриминации русского языка в Украине.

"Большое преступление, что не признают в принципе русскоязычных граждан. То есть это ни народ, ни народность, это не меньшинство, это не община, это непонятно кто…и пока нам будут всякие Кремени рассказывать про то, что все должны говорить только на одном языке, у нас просто страны не останется", — сказала Бондаренко.

Разговоры о лишении канала "НАШ" лицензии ведутся еще с зимы, когда руководительница Нацсовета Ольга Герасимьюк рассказала, что канал получил огромное количество предупреждений за нарушение стандартов журналистики.

В то же время Владимир Грановский, который в июне занял должность генерального продюсера телеканала "НАШ" в эфире программы "Марафон" сказал, что все обвинения в адрес канала надуманные. Он уверен, что подобные шаги со стороны Нацсовета – это потеря гражданской и государственной ответственности, а в случае закрытия канала виновником будет президент Зеленский. Грановский утверждает, что если президент Украины пригласил дипломатов из 44 стран на Крымскую платформу, значит он считает что Украина – правовое государство, а сам Зеленский стал президентом, потому что в стране была свобода слова.

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"Но это закончится ничем и Нацсовет проиграет этот суд. Но меня беспокоит другое – легкость, с которой они идут на закрытие канала, хотя это должно быть экстраординарное событие", — отметил он.

Грановский считает недопустимым тот факт, что причиной лишения лицензии является высказывания гостей канала, для которых всего лишь предоставлена платформа. Если у Нацсовета есть претензии, то они должны быть адресованы в сторону выступающих, а не в сторону телеканала.

Напомним что, указом президента Владимира Зеленского были приостановлены деятельность каналов 112, News One и ZIK. В знак протеста ведущие, сотрудники каналов и гости студии в прямом эфире заклеили себе рты.

Также нардепы "ОПЗЖ" пытались инициировать попытку импичмента президента Зеленского из-за незаконного введения санкций в отношении члена ОПЗЖ Тараса Козака и запрете на вещание трем оппозиционным телеканалам ‒ "112 Украина", ZIK и NewsOne.