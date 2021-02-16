В Раде начали собирать подписи за импичмент Зеленскому (фото)

Инициировавший процедуру нардеп считает, что это исторический момент.

В Верховной Раде начался сбор подписей за импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

Он назвал это событие историческим моментом.

"Исторический момент! Начат сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Зеленского", – написал народный депутат.

Ранее председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что ОПЗЖ будет инициировать процедуру импичмента Президента Украины Владимира Зеленского из-за систематических грубых нарушений главой государства норм Конституции Украины. В том числе речь идет о незаконном введении санкций в отношении члена ОПЗЖ Тараса Козака и запрете на вещание трем оппозиционным телеканалам ‒ "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель назвала идею с импичментом Зеленского "пропагандисткой инициативой", с целью спровоцировать в Украине политический кризис.

Отметим, Верховная Рада приняла законопроект "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)".

Чтобы объявить импичмент президента, этот вопрос сначала должен быть инициирован парламентским большинством и поддержан минимум 226 голосами нардепов. Для проведения расследования Рада создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включаются специальный прокурор и специальные следователи. Впоследствии выводы и предложения ВСК рассматриваются на заседании парламента. Решение об обвинении президента Украины ВР принимает при наличии оснований и не менее чем 300 голосов.

После этого дело проверяет Конституционный Суд и передает парламенту вывод о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или другого преступления.

Далее решение об отстранении главы государства с поста в порядке импичмента своими голосами должны поддержать как минимум 338 народных депутатов – три четверти от конституционного состава. В случае досрочного прекращения полномочий президента исполнение его обязанностей возлагается на председателя Верховной Рады.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZiK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Народный депутат от ОПЗЖ, собственник телевизионного холдинга Zik, Newsone и 112 Украина Тарас Козак в эфире марафона трех заблокированных телеканалов, который ведется на платформе youtube, потребовал от президента Владимира Зеленского предоставить доказательства своего сотрудничества с террористами.

Глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой".