У Раді почали збирати підписи за імпічмент Зеленському (фото)

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа назвав цю подію історичним моментом.

У Верховній Раді розпочався збір підписів за імпічмент президенту України Володимиру Зеленському.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа.

Він назвав цю подію історичним моментом.

"Історичний момент! Розпочато збір підписів народних депутатів за імпічмент президента Зеленського", — написав народний депутат.

Раніше голова Політради партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктор Медведчук заявив, що ОПЗЖ ініціюватиме процедуру імпічменту Президента України Володимира Зеленського через систематичні грубі порушення главою держави норм Конституції України. Зокрема йдеться про незаконне введення санкцій проти члена ОПЗЖ Тараса Козака та заборону на мовлення трьом опозиційним телеканалам — "112 Україна", ZIK і NewsOne.

Прес-секретарка Зеленського Юлія Мендель назвала ідею з імпічментом Зеленського "пропагандистською ініціативою", з метою спровокувати в Україні політична криза.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами ZiK, "112 Україна" та NewsOne. Мовлення телеканалів уже припинене. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій проти народного депутата Тараса Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Народний депутат від ОПЗЖ, власник телевізійного холдингу Zik, Newsone і 112 Україна Тарас Козак в ефірі марафону трьох заблокованих телеканалів, який ведеться на платформі youtube, вимагав від президента Володимира Зеленського надати докази своєї співпраці з терористами.

Глава РНБО Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK, під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнським порядком".