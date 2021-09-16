За розпалювання ворожнечі: Нацрада просить суд забрати ліцензію у телеканалу "Наш"

До суду Нацрада звернулася через висловлювання гостей телеканалу, хоча керівництво наполягає на тому, що їм всього лише "надали платформу". Тому претензії держрегулятору потрібно адресувати тим, хто виступає.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення звернулася до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) з позовом, в якому вона просить позбавити ТОВ "НАШ 365", що володіє телеканалом "НАШ", ліцензії. Позов поданий на підставі рішення за результатами позапланової невиїзної перевірки компанії. Про це інформує пресслужба ОАСК.

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"Нацрада просить суд анулювати ліцензію на мовлення для телеканалу "НАШ 365". Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва. Зараз ОАСК вирішує питання про відкриття провадження за цим адміністративним позовом", — йдеться в повідомленні.

У рішенні Нацради йдеться про визнання наявності розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях в ефірі ТОВ "Наш 365".

Що передувало зверненню до суду?

Телеканал неодноразово отримував попередження від Нацради, зокрема після того, як 4 травня 2021 року гостем студії став лідер забороненої в Україні комуністичної партії Петро Симоненко. Під час інтерв'ю політик вороже висловлювався про Православну Церкву України. Також були зафіксовані висловлювання Олени Бондаренко, які регулятор визначив, як висловлювання, які спрямовані на розпалювання ворожнечі та ґрунтуються на непідтверджених фактах. У Нацраді вважають, що публічні висловлювання Олени Бондаренко містять ірраціональні твердження про існування ознак дискримінації російської мови в Україні.

"Великий злочин, що не визнають в принципі російськомовних громадян. Тобто це не народ, не народність, це не меншість, це не громада, це незрозуміло хто... і поки нам будуть всякі Кремені розповідати про те, що всі повинні говорити тільки однією мовою, у нас просто країни не залишиться", — сказала Бондаренко.

Розмови про позбавлення каналу "НАШ" ліцензії ведуться ще із зими, коли керівниця Нацради Ольга Герасим'юк розповіла, що канал отримав величезну кількість попереджень за порушення стандартів журналістики.

У той же час Володимир Грановський, який в червні обійняв посаду генерального продюсера телеканалу "НАШ" в ефірі програми "Марафон" сказав, що всі звинувачення на адресу каналу надумані. Він упевнений, що подібні кроки з боку Нацради — це втрата цивільної та державної відповідальності, а в разі закриття каналу винуватцем буде президент Зеленський. Грановський стверджує, що якщо президент України запросив дипломатів із 44 країн на Кримську платформу, значить він вважає, що Україна — правова держава, а сам Зеленський став президентом, тому що в країні була свобода слова.

[ + – ] Співробітників каналу "НАШ" не пустили на "Кримську платформу" через відсутність акредитації

"Але це закінчиться нічим і Нацрада програє цей суд. Але мене турбує інше — легкість, з якою вони йдуть на закриття каналу, хоча це повинна бути екстраординарна подія", — зазначив він.

Грановський вважає неприпустимим той факт, що причиною позбавлення ліцензії є висловлювання гостей каналу, для яких всього лише надана платформа. Якщо в Нацради є претензії, то вони повинні бути адресовані в сторону тих, хто виступає, а не в бік телеканалу.

Нагадаємо, що указом президента Володимира Зеленського були припинені діяльність каналів 112, News One та ZIK. На знак протесту ведучі, співробітники каналів і гості студії в прямому ефірі заклеїли собі роти.

Також нардепи "ОПЗЖ" намагалися ініціювати спробу імпічменту президента Зеленського через незаконне введення санкцій проти члена ОПЗЖ Тараса Козака і заборону на мовлення трьом опозиційним телеканалам — "112 Україна", ZIK і NewsOne.