Статистика коронавируса на 17 сентября: 6624 новых случая, 1568 госпитализаций
Больницы быстро заполняются, скоро показатели занятости коек превысят цифры прошлого года.
За сутки 16 сентября в Украине зафиксировано 6 624 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 677, медработников – 105). Такие данные приводит Минздрав.
Всего за минувшие сутки в Украине:
- заболели – 6 624 человека;
- госпитализированы – 1 568;
- умерли – 99;
- выписаны из больниц – 1 042.
Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 25,9%.
Статистика госпитализаций за последние семь дней:
- 10 сентября – 1102;
- 11 сентября – 1 257;
- 12 сентября – 833;
- 13 сентября – 718;
- 14 сентября – 1 609;
- 15 сентября – 1 507;
- 16 сентября – 1 568.
Статистика смертности за последние семь дней:
- 10 сентября – 69;
- 11 сентября – 22;
- 12 сентября – 18;
- 13 сентября – 97;
- 14 сентября – 93
- 15 сентября – 101;
- 16 сентября – 99.
За минувшие сутки в Украине проведено 75 280 тестирований, среди которых:
- методом ПЦР – 35 171;
- методом ИФА – 8 230;
- экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 879.
Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:
- Харьковская обл. – 649;
- Львовская обл. – 644 случая;
- Одесская обл. – 530;
- Днепропетровская обл. – 426;
- Киев – 426.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболели – 2 338 164 человека;
- умерли – 54 750;
- проведено ПЦР-тестов – 12 412 498.
Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал: "Посмотрите на сравнительный график новых случаев, больниц, смертности по сравнению с прошлым годом. Новые случаи просто улетают. Летальные идут тоже в этом году с опережением. Больницы пока отстают но кривая заполнения намного круче в этом году, и очень скоро больницы обгонят показатели прошлого года".
Он отметил, что четыре области (Черкасская, Донецкая, Закарпатская и Сумская) имеют темпы роста 96–123% – удвоение за одну неделю.
"По абсолютным сглаженным цифрам Киев, Харьковская и Львовская область практически сравнялись, но Львовская область завтра выйдет на 1 место", – считает Истребин.
Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация, за последние сутки привиты 122 906 человек. Из них вторую дозу получили 50 705 человек.
С начала прививочной кампании привито 6 169 886 человек, из них полностью иммунизированы – 5 059 771. Всего сделано 11 229 655 прививок.
Напомним, президент РФ Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за случаев коронавирусной болезни, выявленных в его окружении. При этом в Кремле уверяют, что глава государства абсолютно здоров.
Вакцина Moderna показала наивысшую степень защиты от "Дельта" штамма коронавируса. По данным ученых, вакцины Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson можно считать эффективными для предотвращения госпитализаций и реанимации после заражения "Дельтой".