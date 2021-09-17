Статистика коронавируса на 17 сентября: 6624 новых случая, 1568 госпитализаций

Больницы быстро заполняются, скоро показатели занятости коек превысят цифры прошлого года.

За сутки 16 сентября в Украине зафиксировано 6 624 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 677, медработников – 105). Такие данные приводит Минздрав.

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Всего за минувшие сутки в Украине:

заболели – 6 624 человека;

госпитализированы – 1 568;

умерли – 99;

выписаны из больниц – 1 042.

Заполненность ковидных больниц в целом по Украине составляет 25,9%.

Статистика госпитализаций за последние семь дней:

10 сентября – 1102;

11 сентября – 1 257;

12 сентября – 833;

13 сентября – 718;

14 сентября – 1 609;

15 сентября – 1 507;

16 сентября – 1 568.

Статистика смертности за последние семь дней:

10 сентября – 69;

11 сентября – 22;

12 сентября – 18;

13 сентября – 97;

14 сентября – 93

15 сентября – 101;

16 сентября – 99.

За минувшие сутки в Украине проведено 75 280 тестирований, среди которых:

методом ПЦР – 35 171;

методом ИФА – 8 230;

экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 879.

Согласно статистике Минздрава, лидерами по новым случаям заражения стали:

Харьковская обл. – 649;

Львовская обл. – 644 случая;

Одесская обл. – 530;

Днепропетровская обл. – 426;

Киев – 426.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболели – 2 338 164 человека;

умерли – 54 750;

проведено ПЦР-тестов – 12 412 498.

Системный аналитик Евгений Истребин, регулярно изучающий данные Минздрава, написал: "Посмотрите на сравнительный график новых случаев, больниц, смертности по сравнению с прошлым годом. Новые случаи просто улетают. Летальные идут тоже в этом году с опережением. Больницы пока отстают но кривая заполнения намного круче в этом году, и очень скоро больницы обгонят показатели прошлого года".

Он отметил, что четыре области (Черкасская, Донецкая, Закарпатская и Сумская) имеют темпы роста 96–123% – удвоение за одну неделю.

"По абсолютным сглаженным цифрам Киев, Харьковская и Львовская область практически сравнялись, но Львовская область завтра выйдет на 1 место", – считает Истребин.

[ + – ] Графики: Евгений Истребин

Минздрав сообщает, что в Украине продолжается массовая вакцинация, за последние сутки привиты 122 906 человек. Из них вторую дозу получили 50 705 человек.

С начала прививочной кампании привито 6 169 886 человек, из них полностью иммунизированы – 5 059 771. Всего сделано 11 229 655 прививок.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за случаев коронавирусной болезни, выявленных в его окружении. При этом в Кремле уверяют, что глава государства абсолютно здоров.

Вакцина Moderna показала наивысшую степень защиты от "Дельта" штамма коронавируса. По данным ученых, вакцины Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson можно считать эффективными для предотвращения госпитализаций и реанимации после заражения "Дельтой".