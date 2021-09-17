Статистика коронавірусу станом на 17 вересня: 6 624 нові випадки, 1 568 госпіталізацій

Лікарні швидко заповнюються, скоро показники зайнятості ліжок перевищать цифри минулого року.

За добу 16 вересня в Україні зафіксовані 6 624 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 677, медпрацівників — 105). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

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Всього за минулу добу в Україні:

захворіли — 6 624 людини;

госпіталізовані — 1 568;

померли — 99;

виписані з лікарень — 1 042.

Заповнення ковідних лікарень у цілому по Україні становить 25,9%.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

10 вересня — 1 102;

11 вересня — 1 257;

12 вересня — 833;

13 вересня — 718;

14 вересня — 1 609;

15 вересня — 1 507;

16 вересня — 1 568.

Статистика смертності за останні сім днів:

10 вересня — 69;

11 вересня — 22;

12 вересня — 18;

13 вересня — 97;

14 вересня — 93

15 вересня — 101;

16 вересня — 99.

За минулу добу в Україні проведено 75 280 тестувань, серед яких:

методом ПЛР — 35 171;

методом ІФА — 8 230;

експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 31 879.

Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:

Харківська область — 649;

Львівська область — 644;

Одеська область — 530;

Дніпропетровська область — 426;

Київ — 426.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 338 164 особи;

померли — 54 750;

проведено ПЛР-тестів — 12 412 498.

Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, написав: "Подивіться на порівняльний графік нових випадків, лікарень, смертності порівняно з минулим роком. Нові випадки просто відлітають. Летальні йдуть теж цьогоріч із випередженням. Лікарні поки відстають, але крива заповнення набагато крутіша в цьому році, і дуже скоро лікарні обженуть показники минулого року".

Він зазначив, що чотири області (Черкаська, Донецька, Закарпатська та Сумська) мають темпи зростання 96-123% — подвоєння за один тиждень.

"За абсолютними згладженими цифрами Київ, Харківська та Львівська область практично зрівнялися, але Львівська область завтра вийде на 1 місце", — вважає Істребін.

[ + – ] Графіки: Євген Істребін

МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація, за останню добу щеплені 122 906 осіб. З них другу дозу отримали 50 705 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплені 6 169 886 осіб, з них повністю імунізовані — 5 059 771. Всього зроблено 11 229 655 щеплень.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін пішов на самоізоляцію через випадки коронавірусної хвороби, зафіксовані в його оточенні. При цьому в Кремлі запевняють, що глава держави абсолютно здоровий.

Вакцина Moderna показала найвищий ступінь захисту від "Дельта" штаму коронавірусу. За даними вчених, вакцини Moderna, Pfizer і Johnson & Johnson можна вважати ефективними для запобігання госпіталізацій і реанімації після зараження "Дельтою".