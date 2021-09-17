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Статистика коронавірусу станом на 17 вересня: 6 624 нові випадки, 1 568 госпіталізацій

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коронавірус, лікарі, фото

Лікарні швидко заповнюються, скоро показники зайнятості ліжок перевищать цифри минулого року.

За добу 16 вересня в Україні зафіксовані 6 624 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 677, медпрацівників — 105). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.

Всього за минулу добу в Україні:

  • захворіли — 6 624 людини;
  • госпіталізовані — 1 568;
  • померли — 99;
  • виписані з лікарень — 1 042.

Заповнення ковідних лікарень у цілому по Україні становить 25,9%.

Статистика госпіталізацій за останні сім днів:

  • 10 вересня — 1 102;
  • 11 вересня — 1 257;
  • 12 вересня — 833;
  • 13 вересня — 718;
  • 14 вересня — 1 609;
  • 15 вересня — 1 507;
  • 16 вересня — 1 568.

Статистика смертності за останні сім днів:

  • 10 вересня — 69;
  • 11 вересня — 22;
  • 12 вересня — 18;
  • 13 вересня — 97;
  • 14 вересня — 93
  • 15 вересня — 101;
  • 16 вересня — 99.

За минулу добу в Україні проведено 75 280 тестувань, серед яких:

  • методом ПЛР — 35 171;
  • методом ІФА — 8 230;
  • експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 31 879.

Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:

  • Харківська область — 649;
  • Львівська область — 644;
  • Одеська область — 530;
  • Дніпропетровська область — 426;
  • Київ — 426.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіли — 2 338 164 особи;
  • померли — 54 750;
  • проведено ПЛР-тестів — 12 412 498.

Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, написав: "Подивіться на порівняльний графік нових випадків, лікарень, смертності порівняно з минулим роком. Нові випадки просто відлітають. Летальні йдуть теж цьогоріч із випередженням. Лікарні поки відстають, але крива заповнення набагато крутіша в цьому році, і дуже скоро лікарні обженуть показники минулого року".

Він зазначив, що чотири області (Черкаська, Донецька, Закарпатська та Сумська) мають темпи зростання 96-123% — подвоєння за один тиждень.

"За абсолютними згладженими цифрами Київ, Харківська та Львівська область практично зрівнялися, але Львівська область завтра вийде на 1 місце", — вважає Істребін.

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Графіки: Євген Істребін
смертність, всі причини, в місяць

МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація, за останню добу щеплені 122 906 осіб. З них другу дозу отримали 50 705 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплені 6 169 886 осіб, з них повністю імунізовані — 5 059 771. Всього зроблено 11 229 655 щеплень.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін пішов на самоізоляцію через випадки коронавірусної хвороби, зафіксовані в його оточенні. При цьому в Кремлі запевняють, що глава держави абсолютно здоровий.

Вакцина Moderna показала найвищий ступінь захисту від "Дельта" штаму коронавірусу. За даними вчених, вакцини Moderna, Pfizer і Johnson & Johnson можна вважати ефективними для запобігання госпіталізацій і реанімації після зараження "Дельтою".