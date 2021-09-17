Статистика коронавірусу станом на 17 вересня: 6 624 нові випадки, 1 568 госпіталізацій
Лікарні швидко заповнюються, скоро показники зайнятості ліжок перевищать цифри минулого року.
За добу 16 вересня в Україні зафіксовані 6 624 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 677, медпрацівників — 105). Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я.
Всього за минулу добу в Україні:
- захворіли — 6 624 людини;
- госпіталізовані — 1 568;
- померли — 99;
- виписані з лікарень — 1 042.
Заповнення ковідних лікарень у цілому по Україні становить 25,9%.
Статистика госпіталізацій за останні сім днів:
- 10 вересня — 1 102;
- 11 вересня — 1 257;
- 12 вересня — 833;
- 13 вересня — 718;
- 14 вересня — 1 609;
- 15 вересня — 1 507;
- 16 вересня — 1 568.
Статистика смертності за останні сім днів:
- 10 вересня — 69;
- 11 вересня — 22;
- 12 вересня — 18;
- 13 вересня — 97;
- 14 вересня — 93
- 15 вересня — 101;
- 16 вересня — 99.
За минулу добу в Україні проведено 75 280 тестувань, серед яких:
- методом ПЛР — 35 171;
- методом ІФА — 8 230;
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 31 879.
Згідно зі статистикою МОЗ, лідерами за новими випадками зараження стали:
- Харківська область — 649;
- Львівська область — 644;
- Одеська область — 530;
- Дніпропетровська область — 426;
- Київ — 426.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 338 164 особи;
- померли — 54 750;
- проведено ПЛР-тестів — 12 412 498.
Системний аналітик Євген Істребін, який регулярно вивчає дані МОЗ, написав: "Подивіться на порівняльний графік нових випадків, лікарень, смертності порівняно з минулим роком. Нові випадки просто відлітають. Летальні йдуть теж цьогоріч із випередженням. Лікарні поки відстають, але крива заповнення набагато крутіша в цьому році, і дуже скоро лікарні обженуть показники минулого року".
Він зазначив, що чотири області (Черкаська, Донецька, Закарпатська та Сумська) мають темпи зростання 96-123% — подвоєння за один тиждень.
"За абсолютними згладженими цифрами Київ, Харківська та Львівська область практично зрівнялися, але Львівська область завтра вийде на 1 місце", — вважає Істребін.
МОЗ повідомляє, що в Україні триває масова вакцинація, за останню добу щеплені 122 906 осіб. З них другу дозу отримали 50 705 осіб.
З початку прищеплювальної кампанії щеплені 6 169 886 осіб, з них повністю імунізовані — 5 059 771. Всього зроблено 11 229 655 щеплень.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін пішов на самоізоляцію через випадки коронавірусної хвороби, зафіксовані в його оточенні. При цьому в Кремлі запевняють, що глава держави абсолютно здоровий.
Вакцина Moderna показала найвищий ступінь захисту від "Дельта" штаму коронавірусу. За даними вчених, вакцини Moderna, Pfizer і Johnson & Johnson можна вважати ефективними для запобігання госпіталізацій і реанімації після зараження "Дельтою".