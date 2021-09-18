Люди лезли под вагонами: поезд "Укрзализныци" перекрыл пешеходный переход

Инцидент произошел в час пик, за пять минут до отправления электрички в столицу. В это же время многие дети шли в школу.

В поселке Клавдиево-Тарасово в Киевской области людям в час пик пришлось перебираться через железнодорожные колеи прямо под вагонами. Произошло это из-за того, что грузовой поезд "Укразализныци" перекрыл пешеходный переход на станции. Об этой ситуации написал на своей странице в Facebook Владимир Грицишин.

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По словам очевидца, все произошло за пять минут до отправления электрички на Киев. Многие люди, стараясь успеть, начали пролезать под вагоном стоявшего поезда. В это же время многие дети шли в школу — и также "ныряли" под вагон.

Когда поезд тронулся, ситуация могла закончиться трагически, подчеркнул автор публикации, заявив: "Надо запретить эту практику отстоя грузовых поездов в Клавдиево".

[ + – ] Чтобы попасть на электричку, людям пришлось пролезать под стоявшим поездом

На инцидент уже отреагировали в "Укрзализныце". В комментариях к публикации от имени компании оставили сообщение, в котором извинились за "временные неудобства" и заверили, что передали информацию в соответствующее подразделение.

[ + – ] "Укрзализныця" извинилась за "временные неудобства"

Напомним, ранее в сентябре в поезде "Укрзализныци", который ехал из Ивано-Франковска в Полтаву, обнаружили приклеенную к потолку лампу медицинским пластырем. Тогда в компании также быстро отреагировали на инцидент, пообещав "решить ситуацию".

В начале июля нардеп от "Слуги народа" пожаловался на то, что ему в поезде УЗ три раза подряд выдали грязное и дырявое постельное белье.