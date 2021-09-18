Люди лізли під вагонами: поїзд "Укрзалізниці" перекрив пішохідний перехід

Інцидент стався в годину пік, за п'ять хвилин до відправлення електрички до столиці. В той самий час багато дітей йшли в школу.

У селищі Клавдієво-Тарасове в Київській області людям в годину пік довелося перебиратися через залізничні колії прямо під вагонами. Сталося це через те, що вантажний потяг "Укрзалізниці" перекрив пішохідний перехід на станції. Про цю ситуацію написав на своїй сторінці в Facebook Володимир Грицишин.

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За словами очевидця, все відбулося за п'ять хвилин до відправлення електрички на Київ. Багато людей, намагаючись встигнути, почали пролазити під вагоном поїзда. В той самий час багато дітей йшли в школу — і також "пірнали" під вагон.

Коли поїзд рушив, ситуація могла закінчитися трагічно, підкреслив автор публікації, заявивши: "Треба заборонити цю практику відстою вантажних поїздів в Клавдієво".

[ + – ] Щоб потрапити на електричку людям довелося пролазити під стояли поїздом

На інцидент вже відреагували в "Укрзалізниці". У коментарях до публікації від імені компанії залишили повідомлення, в якому вибачилися за "тимчасові незручності" і запевнили, що передали інформацію до відповідного підрозділу.

[ + – ] "Укрзалізниця" вибачилася за "тимчасові незручності"

Нагадаємо, раніше у вересні в поїзді "Укрзалізниці", який їхав з Івано-Франківська в Полтаву, виявили приклеєну до стелі лампу медичним пластиром. Тоді в компанії також швидко відреагували на інцидент, пообіцявши "вирішити ситуацію".

На початку липня нардеп від "Слуги народу" поскаржився на те, що йому у поїзді УЗ три рази поспіль видали брудну і діряву постільну білизну.