"Засосало в насос": в Кривом Роге погибли трое сотрудников "Кривбассводоканала" (фото, видео)

Тела погибших коммунальщиков находились в горизонтальном отстойнике глубиной 6 метров. Погибшими оказались мужчины 1962, 1982 и 1978 годов рождения.

На территории КП "Кривбассводоканал" при выполнении работ погибли трое сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Информацию о ЧП в Кривом Роге спасатели получили утром, 18 сентября.

Прибыв на место трагедии, сотрудники ГСЧС выяснили, что тела трех сотрудников находятся в горизонтальном отстойнике глубиной 6 метров.

С помощью лестницы спасатели спустились в отстойник и достали тела погибших сотрудников "Кривбассводоканала" на поверхность. Погибшими оказались мужчины 1962, 1982 и 1978 годов рождения.

Все обстоятельства трагедии, которая случилась на территории Радушанского водоочистительного комплекса КП "Кривбассводоканал", выяснят силовики.

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По факту гибели сотрудников коммунального предприятия полиция открыла уголовное производство. По предварительным данным, трое коммунальщиков погибли при выполнении работ с повышенной опасностью — мужчин затянуло в насос.

"Сейчас по данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Досудебное расследование продолжается", — говорится в сообщении.

Криворожский блогер Олег Ермолинский в своем Telegram-канале также сообщил, что погибших мужчин засосало в насос.

По его словам, сотрудники КП "Кривбассводоканал", выполняя работы на Радушанском водоочистительном комплексе, не замерили содержание газов в помещении, после чего их затянуло в насос.

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